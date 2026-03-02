為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗20餘莓農遭盤商詐騙 數百萬元心血被吞

    2026/03/02 12:05 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣大湖草莓品質佳，備受消費者青睞。（資料照）

    苗栗縣大湖草莓品質佳，備受消費者青睞，卻發生20多名莓農群體遭詐騙，損失數百萬元鮮果情形；大湖警分局拘捕在台中市從事水果中盤商犯嫌50歲葉姓男子到案，查出他因財務發生困難，詐騙鮮果轉賣牟利，全案依詐欺罪嫌送辦。

    大湖警分局於2月27日接獲多名草莓農友報案，指稱一名台中地區草莓盤商葉姓男子向莓農收購大量草莓鮮果，並為了博取莓農信賴，會先支付5萬、10萬元不等的頭款，待農友依約將草莓鮮果交貨後，葉男即失聯。

    大湖警方獲報後立即展開調查，並報請苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，經調閱各地監視系統，分析涉案車輛後，發現葉男潛逃至北部縣市躲藏，並使用他人之交通工具、斷絕對外通訊，躲避檢警查緝，但在苗栗檢警密切合作及桃園警方協助下，於昨（1）日將葉男拘捕到案。

    警方調查，葉男在台中市從事水果中盤商，了解批發流程且有銷售管道，他因財務發生困難，遂詐騙鮮果轉賣牟利，警方同時也已通知相關協助販售、載運草莓之人全部通知到案接受調查。

    警方初步統計受害莓農達20多人，遍及大湖、獅潭、苗栗、銅鑼等地區，有莓農一次就受騙上千台斤的量，以批發價每公斤200元到400元計算，被害莓農的總損失達數百萬元，待後續偵辦釐清。

    大湖警分局呼籲，時逢草莓產季，交易熱絡，農友進行大宗農產品交易時，除依既有交易習慣外，仍應審慎查核交易對象背景及聯絡方式，並妥善保存交易紀錄與相關對話內容。如遇對方收貨後失聯、臨時更換聯絡方式或聯繫異常等情形，應提高警覺，儘速向警察機關報案，或撥打165反詐騙專線諮詢，以保障自身辛勞成果。

    警方拘捕葉姓男子到案。（圖由警方提供）

