男洗霸王頭辯稱忘記帶錢 法官用一招辨真假判30天

張男洗霸王頭，被判拘役30日。

彰化縣張男沒帶錢，卻跑到美容坊洗頭、按摩，總消費額為1500元，消費完畢，卻稱「沒帶錢」，老闆娘要他去ATM提款，張卻稱提款卡沒錢，店家只好報警，張男為此遭警方以詐欺罪移送並起訴。該案經過彰化地方法院審理，張男說「我只是忘記帶錢」，但法官發現，他提款卡早已被其它店家扣押，無力支付消費，當下確實洗「霸王頭」，判他拘役30日。

張男前年5月8日至彰化市金馬路一美容坊消費，待消費完畢要付錢時，張男才說「我沒帶錢」，這下惹惱店家，老闆娘要張男去提款，張男卻稱叫家人拿錢來或匯款轉帳，又稱家中聯絡不到人，便改稱「妳跟我去提款」，店家不從，認為張男存心想洗「霸王頭」，因此報警處理，警方跟著張男去ATM提款，張男稱沒帶提款卡。店家嚥不下這口氣，決定對張男提告。

張男說，他想洗頭、按摩，事後才知沒帶錢，他以為店家可以通融，待他明天再拿錢來，但店家不從，才會造成今天的情況。

法官表示，被告對於自己身上沒有帶錢及金融卡，說詞反覆，又於偵查期間表明：案發前即已知悉自己沒有帶錢等語，顯見被告一度辯稱以為身上有錢等語，此為面對訴訟提出的辯詞。被告卡片被別的店家扣押無法領錢等，可知於本案案發時，被告的金融卡已不在被告身上，被告卻稱要委請其配偶匯款以供己花用，此均為拖延搪塞之詞。從而，被告辯稱不知道卡裡面都沒錢了、以為身上有錢等語，均不足採信。因此判處拘役30天。

