    首頁 > 社會

    正義魔人？ 北捷內媽媽輕打女兒小手管教 陌生男狠揍嗆「不准打小孩」

    2026/03/02 11:39 記者徐聖倫／新北報導
    熱心乘客拍下任男在捷運上打人。（記者徐聖倫翻攝）

    熱心乘客拍下任男在捷運上打人。（記者徐聖倫翻攝）

    31歲為人母的吳姓女子昨一人帶著4名子女上台北捷運，而2歲女兒上車後吵鬧還摔手機，吳女於是輕打小手兩下以示懲戒。不料，一旁一名陌生男子一巴掌賞在吳女頭上，厲聲斥責：「為什麼打小孩？」邊罵還邊繼續施暴，一旁乘客報警，這名施暴男被警方帶回法辦。

    據悉，吳女帶著最大12歲、最小僅2歲的4名兒女們，昨搭乘捷運板南線從永寧站上車，期間2歲小女兒一上車就躁動不安，吳女勸導沒用，孩子還摔手機，吳女於是板起臉孔，拉住孩子小手輕打兩下示警。同為乘客的24歲任姓男子與吳女素不相識，竟動手搧吳女頭部一巴掌，大聲叫「不可以打小孩！」

    吳女當下傻眼多於驚嚇，任男這時還不停手，一邊罵一邊又打，吳女只能抱頭閃躲，12歲的大女兒趕緊護住媽媽，車廂其他熱心乘客也加入勸阻與報警。警方趕抵，讓雙方在海山站下車，帶往土城警分局廣福派出所進行筆錄。

    任男向警方供稱，他承認自己情緒太過高漲動手打人，而他就是看不慣打小孩這件事。吳女則稱，自己輕打小手沒有虐童，其他乘客都看在眼裡，自己卻無端被陌生人施暴，堅持提出傷害告訴。警詢後，依傷害罪嫌，將任男移送法辦。

    任男被警方帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    任男被警方帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

