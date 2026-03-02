爭家產鬩牆 弟持藍波刀刺兄8刀險奪命 判刑7年定讞

最高法院。（資料照）

新北市新店區盧姓男子2年前因與胞兄爭執家產分配問題，鬧上法院，自認哥哥多拿33萬元，心生不滿，竟無視保護令持藍波刀揮刺胞兄8刀，幸未傷及要害，盧兄經急救撿回一命，法院一審認定盧男是預謀行凶，依殺人未遂罪將他判處7年徒刑，二審高等法院維持7年刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，盧男不滿哥哥多分得33萬元家產，哥哥也提告要求弟弟返還贈與物，勝訴確定後聲請強制執行獲准，台北地院2024年4月16日下午會同盧兄與2名員警前往盧男住處停車場，強制執行查封、拖吊盧男的汽車，盧兄在旁拍照存證。

盧男到場見狀，不斷逼近哥哥且以肩膀頂撞哥哥肩膀和手臂，隨後從後腰際取出菜刀朝他比劃，盧兄驚懼奔逃呼喊，2名員警以現行犯逮捕盧男；盧兄據以向法院聲請通常保護令獲准，法院命盧男應遠離盧兄住處至少500公尺。

不料盧男卻起意殺兄，同年10月10日清晨，帶著藍波刀騎機車到哥哥住處附近徘徊，見哥哥獨自在早餐店用餐，遂停車直奔哥哥朝其腰腹、大腿等處猛刺8刀，盧兄負傷逃離並呼救，盧男從後騎車追殺；路人見狀騎機車載盧兄至派出所，員警叫救護車將其送醫急救，倖免於難。

一審台北地院認定，盧男為預謀的計畫殺人，手段激烈，構成殺人未遂罪，造成危害非輕，嚴重危害社會治案，考量他到案後坦承犯行，在看守所寫道歉信函給哥哥，但內容只提及「因弟弟關係讓家人都不好過，尤其對你非常不住，弟弟真心對你道歉」，未明確承認自身犯行，欠缺具體反省，量處7年有期徒刑。

檢方上訴認為盧男有妨害自由前科，且試圖殺害胞兄至親，應加重量刑；盧男也上訴請求輕判，審理時批評一審只相信哥哥的說詞，事實認定和監視影像有出入，且認為哥哥的傷沒那麼重，強制執行造成他的精神壓力，他情緒失控才犯案。但高院認為強制執行距他行凶已時隔半年，不足採信，仍認為是預謀殺人，駁回檢、辯上訴。

案經上訴三審，最高法院審理後認為，二審的認事用法皆無違誤，駁回檢辯上訴，全案定讞。

