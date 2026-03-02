北市公車輾死婦人 大都會客運：駕駛稱視線死角不知撞到人

監視器畫面。（大都會客運提供）

台北市中山區今日上午8時許，69歲林姓婦人行經八德路二段330號前，遭一輛沿西向東行駛的大都會客運公車撞擊輾過重傷身亡，肇事公車在案發後一度駛離現場，駕駛已被員警帶回調查。對此，大都會客運回應，肇事的李姓駕駛說視線死角不知撞到婦人，絕非肇事逃逸。

大都會客運表示，41路公車今天上午8點36分於八德路二段中崙站牌前肇事，經調閱監視器影像並詢問李姓駕駛，目前所知，一名婦人從後門下車後，步行至車頭欲穿越馬路，當時公車駕駛長正起步離站，由左前後視鏡注意左側路況，致右前車頭碰撞到已進入視線死角的婦人。

大都會客運指出，李姓駕駛不知撞到婦人，續依路線正常營運，後經警方通知方知肇事，事後向公司主管表示未有印象撞到婦人，絕非故意肇事逃逸。調閱紀錄顯示，李姓駕駛酒測值為0，上次休假日期是2月28日，每日服勤時間皆在8小時以內，正常休假且無逾時工作紀錄。

大都會客運表示，對於本案深感遺憾，全力配合警方調查外，當派專人慰唁家屬，並依調查結果及肇責負相關刑、民事責任。

