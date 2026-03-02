為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    休旅車逼車按喇叭惹議 女騎士提告強制與恐嚇

    2026/03/02 11:23 記者洪臣宏／高雄報導
    女騎士與白色休旅車駕駛在路口發生爭執。（民眾提供）

    女騎士與白色休旅車駕駛在路口發生爭執。（民眾提供）

    高雄市前鎮區2月28日發生疑因是否應兩段式左轉行車糾紛，白色休旅車男駕駛對王姓女騎士猛按喇叭，並追上她指責「這裡可以騎機車嗎？」王女回應該處沒有機慢車兩段左轉標誌，回嗆「法盲」，昨天拿著行車紀錄器提出強制及恐嚇告訴。前鎮警分局今（2）日表示，已受理報案，且男駕駛違反道路交通管理處罰條例，最高可處3萬6千6百元，將通知到案。

    王女在網路社群張貼行車糾紛過程影片，發生時間在2月28日下午近3時，內容顯示，22歲王女騎機車搭載親友，行駛於前鎮區復興三路準備左轉中山二路時，一部休旅車從後狂按喇叭且加速追上，男駕駛在路口質問「這裡可以騎機車嗎？」王女說該處沒有機慢車兩段左轉標誌，但男駕駛仍大聲指責，王女回嗆他「法盲」。

    王女認為男駕駛擋路、斥喝及加速追車鳴喇叭，於3月1日至前鎮分局復興派出所提出強制及恐嚇告訴，前鎮分局將通知涉案人到案說明、調查後，全案依違反強制罪及恐嚇罪，移請高雄地檢署偵辦。

    警方表示，經審視影像畫面，機車行駛前鎮區復興三路左轉中山二路，且復興三路並未設置「機慢車兩段左轉標誌」，故該機車依號誌逕行左轉尚無違規情事；白色休旅車於中山二路段多次長鳴喇叭及迫近該機車後方，顯已違反道路交通管理處罰條例之規定，總計最高得處3萬6千6百元。

    該路口劃設待轉區格位。（民眾提供）

    該路口劃設待轉區格位。（民眾提供）

