視線死角釀禍？婦人公車後門下車走往車頭遭輾斃 驚悚畫面曝光

台北市八德路二段上午發生公車撞死人車禍。（記者姚岳宏翻攝）

台北市中山區今日上午發生死亡車禍，69歲林姓婦人搭乘大都會客運，自公車後門下車後，逕行走到車頭前方，公車駕駛疑似未察覺車前有人，載客完畢起步時，當場輾斃婦人，肇事駕駛未停車查看即駛離現場，警方事後於公車總站將人帶回，詢後依過失致死與肇事逃逸罪嫌送辦。

驚悚死亡車禍監視器畫面也曝光，上午8時36分，肇事的大都會客運當時沿八德路二段由西向東行駛，停靠於八德路二段330號前，林姓婦人當時從公車後門下車，隨後沿著車體直接走到車頭前方，駕駛疑似在上下客結束後，未注意車頭前方死角仍有行人，便直接踩油門起步，導致婦人遭撞擊並捲入車底輾過。

肇事駕駛撞到人，卻疑似渾然未覺，直接開車離開現場，後方其他車輛看到公車離去後，突有1人倒臥地面，紛紛繞行離去並報警。

警消獲報趕抵現場時，發現林女倒臥路面，面部朝上且頭部留有明顯車輪輾壓痕跡，經救護人員評估，林女因頭部及身體受到重創，明顯失去生命徵象，交由警方處理未送醫。

由於肇事客運在案發後直接駛離，涉嫌肇事逃逸，轄區中山分局立即封鎖現場採證，並擴大調閱路口監視器鎖定肇事車輛，警方隨後派員前往公車總站，將該名駕駛帶回派出所製作筆錄，經檢測其酒測值為零，後續將移送台北地檢察署進一步偵辦以釐清確切肇責。

