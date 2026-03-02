你累了嗎?路跑完忘了愛車位置 台南警助尋獲

台南市二分局員警協助參加古都半程馬拉松路跑的女選手，找回她忘記停在哪裡的愛車。（警方提供）

2名女子昨日參加台南古都國際半程馬拉松後竟「記不起車停哪裡？」南市警二分局中正及海安派出所員警憑藉科技電眼與豐富查案經驗，在短時間內陸續協助找到愛車停放處。

21歲謝姓女子在完賽後神情疲憊地走進中正派出所，稱清晨摸黑停車參加路跑，賽後因體力透支又不熟悉管制動線，完全忘了愛車停放位置，僅依稀模糊記得步行約10分鐘可達會場。

中正派出所員警張至綱、陳明杰先遞上飲水、安撫謝女情緒，並運用對轄區交通管制範圍的熟悉度，研判車子可能停放區域，果不其然就在環河街與尊王路口步道旁找到。

另名59歲彭姓女跑者賽後也焦急地向海安派出所求助。彭女表示，1日凌晨5時為避開交通管制，特地將愛車停在遠處再步行到安平會場，賽後自行尋找數小時未果。海安所警員洪正偉、王威雲即鎖定車牌辨識位置、追蹤行車軌跡，最終在府前路與環河街口找到愛車。

市警二分局提醒民眾，大型賽事期間常伴隨大範圍的交通管制，建議參賽者在停車後，可利用手機拍攝車子與周邊地標、地理位置或利用定位功能記錄位置。

