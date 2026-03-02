為省445元扯壞停車場防撞桿 桃園2男被訴詐欺、毀損罪

桃園市2男子為省445元停車費破壞停車場設備離場，桃檢依詐欺得利、毀損罪嫌起訴2人。（記者余瑞仁攝）

桃園市33歲潘姓男子去年10月間將車輛停進中壢區一處地下停車場，離場時由同行47歲邱姓男子在停車場出口拉起防撞桿導致桿身掉落，潘男則駕車趁隙離場，以此規避繳納445元停車費並造成場方設備損壞，經業者發現提告，桃園地檢署調查後依刑法詐欺、毀損罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，潘男於去年10月16日上午駕駛車輛停進中壢區一處對外營業的地下以停車場，當日下午離場時，卻因不願意繳納停車費，直接由同行的邱男在停車場出口將防撞桿拉起，潘男則駕車迅速從邱男所製造的空隙開出，而停車場防撞桿也因邱男施加外力而脫落，潘男隨即搭載邱男快速駛離。

停車場林姓管理人事後發現設備損壞，調閱監視影像發現是人為破壞者是為規避445元停車費而以蠻力拉起出口防撞桿導致設備損壞，向中壢警分局報案提告，警方追出行為人潘男、邱男訊後送辦。

檢方偵辦時，2人雖否認前述事實，卻雙手一攤仍未賠償停車場損失，檢察官認為潘男、邱男行為涉犯刑法詐欺得利及毀損罪，偵結將2人均提起公訴，恐將面臨牢獄之災。

