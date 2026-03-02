彰化桐花祭《韓國塗鴉秀》驚傳遭詐團冒用徵才 行騙手法曝

彰化縣警局長陳世煌說明《韓國塗鴉秀》被詐團冒用行騙的手法。（記者湯世名攝）

韓國知名原創表演作品《韓國塗鴉秀》將於今年彰化桐花祭在員林演藝廳盛大登場，連日來網路卻出現桐花祭徵求臨時演員等徵才訊息，彰化縣警局接獲情資追查，發現文化局並未對外徵才，是該項活動被詐騙集團盯上，在網路刊登徵求臨時演員等假訊息進行詐騙，全案擴大追查中。

彰化縣警局長陳世煌今天（2日）在打詐儀表板記者會中指出，詐騙集團冒用《韓國塗鴉秀》名義在網路進行徵才，內容約略為徵求臨時演員，地點在員林演藝廳，每場次酬勞為1千元；但據警方與文化局聯繫證實，文化局雖有該項活動，並未對外徵求臨演，進一步追查發現是詐騙集團企圖以此騙取民眾個人資料或誘使進行不當交易來詐財；他們除要求該網路平台將訊息下架，並深入追查幕後的詐團。

彰化警方也針對詐欺車手常出現的車站、交流道及超商死角等「6大提款熱點」強化勤務部署。日前彰化分局泰和派出所員警於熱點執行埋伏勤務時，發現疑似車手提領跡象，隨即通報跨單位啟動攔截圍捕。

經民族路派出所攔截可疑車輛，當場逮捕林、吳2名車手，並起出金融卡67張、現金360萬餘元、手機及犯案車輛；鹿港分局草港派出所也偵破一起「假交友（假投資投資詐財）」案件，被害人受騙30萬餘元後察覺有異報警，警方循線掌握車手蹤跡並成功埋伏查獲車手，現場查扣手機及涉案車輛。

彰化桐花祭《韓國塗鴉秀》驚傳遭詐團利用行騙。（記者湯世名攝）

彰化警方逮捕詐團車手。（警方提供）

彰化縣警局宣示全力打詐。（記者湯世名攝）

彰化警分局逮捕車手起出67張提款卡。（記者湯世名攝）

彰化縣警局長陳世煌（左）檢視破案成果。（記者湯世名攝）

