    首頁 > 社會

    載客趕路搶快？白牌車闖閃紅燈 機車情侶天人永隔

    2026/03/02 09:52 記者彭健禮／苗栗報導
    機車嚴重毀損，騎士死亡與乘客骨折重傷。（圖由警方提供）

    苗栗縣頭份市永貞路與田寮路口，昨（1）日晚間發生轎車與機車車禍，造成機車騎士死亡、乘客女友骨折重傷，警方調查，事故轎車為違規攬客白牌車，駕駛沒有酒駕及毒駕情事，疑因載客趕路，行經閃紅燈路口未停等禮讓而肇禍，檢警將於今天相驗調查釐清。

    頭份警分局表示，該起車禍發生於昨晚7點多，經員警到場處置，為24歲吳姓男子駕駛轎車，沿田寮路西往東方向行駛，與沿永貞路一段北往南方向、由21歲朱姓男子所騎機車於路口發生碰撞。

    車禍撞擊力道，致使機車騎士朱男與乘客女友，雙雙被撞飛。朱男送醫後傷重不治、女友則骨折重傷。

    轎車駕駛吳男經警方當場酒測，酒測值為0，也沒有毒駕情事，但查出吳男為白牌車司機，當時車上載有乘客，疑因載客趕路，行經閃紅燈路口未停等禮讓而肇禍，檢警將於今天相驗調查釐清。

    頭份警分局表示，全案將依過失致死罪嫌偵辦，此外，吳男違規攬客，將移請監理站裁罰，可罰10萬元以上並吊扣駕照及牌照。

    警方也呼籲民眾，行經支道的「閃紅燈」車輛應停車後再開，行經幹道「閃黃燈」車輛應減速慢行通過，行經無號誌路口時，駕駛人亦應減速慢行，以防範突發事故。

    白牌車於閃紅燈路口未停讓，與機車發生碰撞。（圖由警方提供）

    白牌車車頭毀損。（圖由警方提供）

