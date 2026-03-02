載客趕路搶快？白牌車闖閃紅燈 機車情侶天人永隔

機車嚴重毀損，騎士死亡與乘客骨折重傷。（圖由警方提供）

苗栗縣頭份市永貞路與田寮路口，昨（1）日晚間發生轎車與機車車禍，造成機車騎士死亡、乘客女友骨折重傷，警方調查，事故轎車為違規攬客白牌車，駕駛沒有酒駕及毒駕情事，疑因載客趕路，行經閃紅燈路口未停等禮讓而肇禍，檢警將於今天相驗調查釐清。

頭份警分局表示，該起車禍發生於昨晚7點多，經員警到場處置，為24歲吳姓男子駕駛轎車，沿田寮路西往東方向行駛，與沿永貞路一段北往南方向、由21歲朱姓男子所騎機車於路口發生碰撞。

車禍撞擊力道，致使機車騎士朱男與乘客女友，雙雙被撞飛。朱男送醫後傷重不治、女友則骨折重傷。

轎車駕駛吳男經警方當場酒測，酒測值為0，也沒有毒駕情事，但查出吳男為白牌車司機，當時車上載有乘客，疑因載客趕路，行經閃紅燈路口未停等禮讓而肇禍，檢警將於今天相驗調查釐清。

頭份警分局表示，全案將依過失致死罪嫌偵辦，此外，吳男違規攬客，將移請監理站裁罰，可罰10萬元以上並吊扣駕照及牌照。

警方也呼籲民眾，行經支道的「閃紅燈」車輛應停車後再開，行經幹道「閃黃燈」車輛應減速慢行通過，行經無號誌路口時，駕駛人亦應減速慢行，以防範突發事故。

白牌車於閃紅燈路口未停讓，與機車發生碰撞。（圖由警方提供）

白牌車車頭毀損。（圖由警方提供）

