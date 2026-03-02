為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄水溝冒煙民眾色變 市府：台電電線短路已修復完成

    2026/03/02 09:29 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄水溝冒煙民眾色變，環保局人員現場偵測數據。（民眾提供）

    高雄水溝冒煙民眾色變，環保局人員現場偵測數據。（民眾提供）

    高雄氣爆過後，水溝冒煙民眾色變，三民區中華三路昨晚發生水溝冒煙，民眾PO網引發關注，環保局今表示，環保局、警消到場警戒，確認是台電附掛水溝電線短路起火燃燒，台電人員漏夜修復完成。

    民眾昨晚發現三民區中華三路、河北路口水溝蓋不斷冒出白煙，臉書PO文怎麼了？引發網友熱議，稱「曾經的高雄人，真的怕地面冒煙」。

    警消獲報後派遣3車7人前往，發現水溝蓋冒出白煙，立即使用氣體偵測器數值為0，現場佈水線灑水滅火；環保局也派員到場，使用五用氣體偵測器，偵測到VOC揮發性有機物等數值為0。

    由於過去曾發生附掛水溝電線起火燃燒，環保局疑似是台電線路出狀況，會同台電人員檢測後，確認為BC48至BC69處電線短路，造成起火燃燒，所幸無人傷亡。

    環保局表示，現場將連結線路斷電，化解水溝冒煙情事，台電人員也漏夜修復完成，請民眾放心。台電今指出，經查為沒有使用的路燈線短路所致，台電接獲通報後，立即派員趕赴現場查處，並於第一時間剪除短路線路，完成線路包紮及斷電處置，快速排除現場狀況，未影響周邊用戶供電安全，將持續加強線路巡檢與維護，確保供電穩定與公共安全。

    高雄水溝冒煙民眾色變，消防局人員灑水滅火。（民眾提供）

    高雄水溝冒煙民眾色變，消防局人員灑水滅火。（民眾提供）

