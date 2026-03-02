4萬月薪不滿足？大馬男子貪8千快錢淪車手 重判2年

苗栗地院審理，認穆罕默德犯三人以上共同詐欺取財罪，共4罪，判處併應執行有期徒刑2年。（資料照）

馬來西亞籍男子MUHAMMAD（穆罕默德），在家鄉工作一個月約可賺取5000元馬幣，換算約台幣4萬出頭的中上水準收入，卻參與詐騙集團，來台當取款「車手」，雖輕鬆獲得1100元馬幣報酬，換算約台幣8800多元，被逮後，苗栗地方法院判處有期徒刑2年，等同賠了換算台幣近100萬元的薪水，得不償失。

穆罕默德自述，他被逮入監前，在馬來西亞從事建築工程，月收入平均馬幣5000元，扶養家中3名未成年子女及雙親。依我國經濟部投資促進司，最新編印的「馬來西亞投資環境簡介」指出，馬來西亞2024年平均國民所得為1萬2012美元，換算約4萬6700多馬幣；穆罕默德的年收入，在馬來西亞屬中上水準。

請繼續往下閱讀...

但穆罕默德於去年9月間來台，擔任詐騙集團提款車手，於去年9月29日、30日間，到ATM提領4名遭詐被害人的匯款，共計約台幣20萬元後，交付給詐騙集團，並於去年10月11日返回馬來西亞後，獲得1100馬幣的報酬。他見工作輕鬆，再度來台當車手賺錢，於去年12月9日被苗栗警方逮獲，被依法送辦。

案經苗栗地院審理，法官認穆罕默德犯三人以上共同詐欺取財罪，共4罪，並衡量其跨海來台參與詐騙，侵害我國民眾財產安全並影響治安，迄今未與被害人達成和解或賠償損失，分處1年4個月、1年3個月徒刑，併應執行2年，刑滿後驅逐出境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法