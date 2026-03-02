台中太平科技執法2025年狂開1萬5389件 「魔王級路口」開9197件

台中太平科技執法，其中市民大道與環中東路口去年狂開9197件，堪稱是取締最多的「魔王級路口」。（記者陳建志攝）

台中市政府警察局建置交通違規科技執法，其中太平區近年陸續在中山路與環中東路口等地設置3處的科技執法，2025年全年，3個路口包括闖紅燈、不依標誌、標線指示行駛共開出1萬5389件，其中市民大道與環中東路口就狂開9197件，堪稱是取締最多的「魔王級路口」，警方強調科技執法是為了提升行車安全、降低肇事率，請民眾遵守規定行車。

太平區環中東路和中山路口，是最早執行科技執法的路口，前年7月1日，東平路與祥順路口也開始科技執法，接著前年12月1日，市民大道與環中東路口也開始進行科技執法，取締項目為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」。

市警局交大統計，去年1至10月，中山路與環中東路口闖紅燈1681件、不依標線、標誌指示行駛746件；東平路與祥順路口闖紅燈3469件、不依標線、標誌指示行駛296件；市民大道與環中東路口闖紅燈4971件；不依標線、標誌指示行駛4226件。

3處路口去年一整年共開出1萬5389件，其中市民大道與環中東路口，因鄰近馬卡龍公園，且是上台74快速公路匝道的重要路口，每天車流量大，不論闖紅燈還是不依標誌、標線行駛違規件數都最高，全年共開出9197件，堪稱是開單的「魔王級路口」。

市警局交大呼籲，用路人務必遵守交通標誌、標線及號誌指示，切勿闖紅燈、跨越雙白線或任意違規行駛。同時對於易發生交通事故路口，推動工程改善，並分齡分眾強化交通安全宣導，透過工程、教育、執法3面向，來達成降低交通事故的目標，營造安全、有序且友善的交通環境。

台中太平科技執法，其中市民大道與環中東路口去年狂開9197件，堪稱是取締最多的「魔王級路口」。（台中市警局交通大隊提供）

