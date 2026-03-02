為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中榮總助理性騷少女病患 手肘推擠胸部問「這裡有人碰」判6月

    2026/03/02 07:52 記者陳建志／台中報導
    台中榮總梁姓行政助理，涉嫌用手肘碰觸女病患胸部，一審依性騷擾罪判6月徒刑，上訴台中高分院遭駁回，全案確定。（記者陳建志攝）

    台中榮總梁姓行政助理，涉嫌用手肘碰觸女病患胸部，一審依性騷擾罪判6月徒刑，上訴台中高分院遭駁回，全案確定。（記者陳建志攝）

    台中榮民總醫院一名梁姓行政助理，前年7月協助照顧患者，卻趁和一名未成年女病患進入儲藏室時，趁機用手肘推擠碰觸少女胸部性騷擾得逞，還說：「這裡有人碰厚」，梁男雖辯稱當時只是拿巧克力給她，沒有性騷擾意圖，不過法官不信，一審依性騷擾罪，處有期徒刑6月，上訴二審也遭駁回，判處6月徒刑確定。

    判決指出，台中榮民總醫院一名梁姓行政助理，協助護理師照顧患者，2024年7月18日下午1點多，假藉要拿取物品給一名未成年女患者，引領她一同進入院內一處儲藏室後，待拿物品給少女時，趁她來不及反應，用手肘推擠碰觸少女胸部性騷擾得逞。

    梁男在台中地院審理時，矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱當時要拿巧克力給女患者時，發現她手腕疑似有自傷新痕跡，因此跟她說：「這裡有人碰厚」，是意指她是不是有自傷右手腕的情形，並無其他意思，且跟她講完話後，就用手勢示意她離開，之後就忙著把東西歸位，並無性騷擾。

    梁男並表示，該名女患者出院前曾製作感謝卡感謝他，若真的有對她做出性騷擾等讓她厭惡及恐懼的行為，為何要費心的製作感謝卡來答謝？

    不過法官勘驗監視器影像，發現兩人當時進入儲藏室後，梁男右手彎曲上抬至少女胸口處，並向少女靠近推擠，同時發言：「這裡有人碰厚」，以手肘藉機碰觸胸部，對女患者進行性騷擾的行為甚明。

    女患者的媽媽也作證指稱，梁男打電話給女兒，因女兒用擴音，清楚聽到說，我可以跟妳單獨出去，我想要送妳禮物？我想摸摸妳，你前凸後翹等猥褻用語。

    一審依性騷擾罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，梁男不服上訴二審，台中高分院法官審理後認為，梁男為滿足一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，乘女患者來不及抗拒時進行性騷擾行為，且審理時皆否認犯行，也未與女患者達成和解，判決駁回上訴，維持6月徒刑，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播