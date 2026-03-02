台中榮總助理性騷少女病患 手肘推擠胸部問「這裡有人碰」判6月

台中榮總梁姓行政助理，涉嫌用手肘碰觸女病患胸部，一審依性騷擾罪判6月徒刑，上訴台中高分院遭駁回，全案確定。（記者陳建志攝）

台中榮民總醫院一名梁姓行政助理，前年7月協助照顧患者，卻趁和一名未成年女病患進入儲藏室時，趁機用手肘推擠碰觸少女胸部性騷擾得逞，還說：「這裡有人碰厚」，梁男雖辯稱當時只是拿巧克力給她，沒有性騷擾意圖，不過法官不信，一審依性騷擾罪，處有期徒刑6月，上訴二審也遭駁回，判處6月徒刑確定。

判決指出，台中榮民總醫院一名梁姓行政助理，協助護理師照顧患者，2024年7月18日下午1點多，假藉要拿取物品給一名未成年女患者，引領她一同進入院內一處儲藏室後，待拿物品給少女時，趁她來不及反應，用手肘推擠碰觸少女胸部性騷擾得逞。

梁男在台中地院審理時，矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱當時要拿巧克力給女患者時，發現她手腕疑似有自傷新痕跡，因此跟她說：「這裡有人碰厚」，是意指她是不是有自傷右手腕的情形，並無其他意思，且跟她講完話後，就用手勢示意她離開，之後就忙著把東西歸位，並無性騷擾。

梁男並表示，該名女患者出院前曾製作感謝卡感謝他，若真的有對她做出性騷擾等讓她厭惡及恐懼的行為，為何要費心的製作感謝卡來答謝？

不過法官勘驗監視器影像，發現兩人當時進入儲藏室後，梁男右手彎曲上抬至少女胸口處，並向少女靠近推擠，同時發言：「這裡有人碰厚」，以手肘藉機碰觸胸部，對女患者進行性騷擾的行為甚明。

女患者的媽媽也作證指稱，梁男打電話給女兒，因女兒用擴音，清楚聽到說，我可以跟妳單獨出去，我想要送妳禮物？我想摸摸妳，你前凸後翹等猥褻用語。

一審依性騷擾罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，梁男不服上訴二審，台中高分院法官審理後認為，梁男為滿足一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，乘女患者來不及抗拒時進行性騷擾行為，且審理時皆否認犯行，也未與女患者達成和解，判決駁回上訴，維持6月徒刑，全案確定。

