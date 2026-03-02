去年中市交通事故30日死亡人數 北屯、 大里死亡數前二名

市府鼓勵民眾參加機車駕訓，以建立的道路行車安全觀念。（市府提供）

根據交通局去年1至10月統計，因交通事故30日死亡人數台中市去年雖較前年有減少，但是有些行政區的死亡人數有增加，去年死亡人數最多的行政區為北屯區20人、其次是大里16人，西屯、龍井同樣都是14人，但是增加最多是大里區，跟前年比增加達11人，其次是龍井增加6人，而豐原及潭子則是減少最多。

此外，交通部更統計，去年不管是A1及A2，主要的肇事車種以機車最多，而A1事故每10萬人口死亡率最高是高齡族群，因此台中市政府在今年的交通安全策進作為，要將機車族與高齡者為防制核心；交通局長葉昭甫表示，今年有編列450萬持續推動機車族駕訓補助。

根據交通局去年1至10月統計，因交通事故30日死亡人數台中市去年雖較前年有減少，由240人減少至233人，但是有些行政區的死亡人數有增加，最多是大里區有16人死亡比前年增加11人，其次是龍井14人增加6人、沙鹿11人增加5人。

此外，根據交通部統計，台中市的A1類交通事故白天在清晨6點至8點有22件，晚上6點到8點有18件，因此清晨6點到上午8點是事故發生率最高，交通局長葉昭甫呼籲若民眾清晨出門運動，最好穿亮一點顏色的衣服。

此外，發生A1類事故的主要肇事車種以機車最多，去年達66件，佔48.2%，小客車33件佔24.1%次之，小貨車16件，11.7%占第三，而主要肇事的年齡層在18至24歲，而每10萬人死亡人數以65歲以上年齡最多。

交通警察大隊表示，在今年的交通安全策進作為，要將機車族與高齡者為防制核心。

