男酒駕刷1車竟倒立 臉破相全身擦挫傷送醫

王男酒駕擦撞路邊1輛機車，自身機車竟然倒立。（民眾提供）

酒駕害人害己！高雄市1名王姓男子酒後騎車行經青年路二段，擦撞路旁1部停放機車後，王男機車竟呈現倒立狀，王男全身多處擦挫傷，臉部受傷破相要縫合，酒測值超標每公升0.29毫克，警方先將他送醫救治，後續將依公共危險罪嫌偵辦。

鳳山警分局忠孝所今天凌晨2時許獲報在鳳山區青年路二段50號附近發生交通事故，警方到場了解為王姓男子（37歲）騎乘普重機車沿青年路二段外側車道南往北方向直行時，擦撞停放停車格內1輛機車。

請繼續往下閱讀...

王男當場摔車倒地，機車因撞擊力道猛烈，竟然呈現倒立狀，王男身體多處擦挫傷，臉部有傷口，破相需要縫合，所幸意識清楚，由救護車送醫救治。

警方對王男實施酒測，酒測值每公升0.29毫克超標，為第一次酒駕，觸犯公共危險罪，警方後續將依法偵辦。

警方初步研判肇事原因為王男疑未注意車前狀況及酒後駕車，但確切責任歸屬，待彙整現場跡證及相關行車紀錄影像後，交由交通大隊進一步分析研判。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

王男酒駕臉破相，全身擦挫傷送醫。（民眾提供）

王男酒駕臉破相，全身擦挫傷送醫。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法