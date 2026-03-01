3/1 今彩539頭獎開4注 大樂透摃龜！ 春節大紅包開出10組

3月1日開獎的今彩539頭獎開出4注，大樂透頭獎摃龜。（本報合成）

2月22日開獎的今彩539開出4注，由新北市新莊區新北大道7段223號的「中起來彩券行」、台北市松山區八德路四段638號的「長瀛彩券商店」、雲林縣斗南鎮明昌里延平路二段538號1樓的「佰億彩券行」、台北市中正區汀州路三段211號1樓的「飛來旺彩券行」開出；大樂透頭獎頭獎則摃龜；春節大紅包開出10組，小紅包開出26組。

第115000030期大樂透中獎號碼「04、07、34、40、44、49，特別號：37」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，每注可得598萬9740元；參獎共30注中獎，每注可得10萬6316元；肆獎共103注中獎，每注可得1萬9906元；伍獎共2575注中獎，每注可得2000元；陸獎共3282注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4276注中獎，每注可得400元；普獎共4萬6369注中獎，每注可得400元。

第115000030期49樂合彩中獎號碼為「04、07、34、40、44、49」。四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共97注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2323注中獎，每注可得1250元。

第115000054期今彩539中獎號碼為「02、08、15、29、31」。頭獎共4注中獎，每注可得750萬元；貳獎共268注中獎，每注可得2萬元；參獎共9217注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬303注中獎，每注可得50元。

第115000054期39樂合彩中獎號碼為「02、08、15、29、31」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共207注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8906注中獎，每注可得1125元。

第115000054期3星彩中獎號碼為「885」。壹獎共53注中獎，每注可得5000元。

第115000054期4星彩中獎號碼為「3252」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

第115000030期大樂透春節大紅包中獎號碼「04、14、17、18、20、25、33、35、36」，春節小紅包「40」。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出10組，總中獎注數12注，其中8組為單注中獎、各得100萬元，2組為2注均分、各得50萬元；春節小紅包開出26組，總中獎注數26注，26注皆為單注中獎、各得獎金10萬元。

大紅包累計開出426組、剩餘54組，小紅包累計開出683組、剩餘117組。下期（3月2日）持續加開。

