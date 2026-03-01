「差1點」多賠1億！黃金68.3兩銀樓誤植683兩 金價飆漲收水手賠慘

吳男被判沒收683.32兩黃金，現值約1億703萬餘元。（記者顏宏駿翻攝）

彰化縣一名陳姓董娘2年前被詐團鎖定，花500萬元到銀樓買68.332兩黃金，但銀樓的收據誤寫成683.32兩，當時每台兩黃金約7萬2400元，彰化警方、檢方都未注意500萬絕對買不到683.32兩的黃金，但檢方的起訴書卻寫「被告詐得黃金683.32兩」，而該案進入法院審理時，黃金每台兩已飆到15萬6600元，被告扛下的黃金債，相當於從5000萬元飆到1億703萬餘元。

董娘面對此判決結果，不知該哭還是該笑！因為黃金能不能拿回來都有變數。一名法界人士說，近兩年黃金飆漲，若只標示黃金重量，對被害者十分有利，被告在定讞後仍拿不出來黃金，政府就要查扣其房產或其他有價證券。

該案判決書指出，陳女接獲詐團電話，佯稱其觸犯詐欺、取財罪將被法辦，若交出「保證金」將可暫緩執行，陳女信以為真，先後交給陳姓兄弟檔車手140萬元和68.332兩的黃金，陳姓兄弟再將黃金和現金交給吳姓收水手。

詐團慫恿董娘用黃金代替現金，她從銀行領出500萬元現金，到員林莒光路某銀樓買68.332兩黃金交給車手，結果銀樓竟把收據寫成「683.32兩」。後來吳男和陳姓兄弟落網，警方將這張銀樓收據隨被告移送，檢方也根據此收據起訴，警方、檢方、法官、吳男都未注意到「500萬元僅能買到68.332兩黃金」，而吳男出庭時也未表示意見，此錯誤一直到吳男判決才被發現。

法官表示，被告吳男入監前為板模工，每日收入2、3千元，考量其犯後態度及檢察官具體求刑4年6月，判處吳男3年6月徒刑，沒收未扣案之140萬現金和683.32兩的黃金，若不能沒收或不宜執行，則追徵其價額。

彰化地院法院指出，審理庭「683.32兩」的認定係依被害人證述，「領500萬去銀樓買683.32兩黃金」及被告承認有收取該數量黃金的自白而為判決。價格不合理之處，合議庭會再討論確認，若有必要，將循法定程序處理。院方則強調，500萬元買黃金是檢、辯雙方的共識。

