種62株大麻辯自用驗尿卻陰性 屏東男二審仍重判11年

洪姓男子在自家種植大麻被警方查獲，現場扣得活株62株及部分大麻煙草，洪男辯稱純粹自用並非牟利，但驗尿卻未呈現陽性反應，屏東地院認為洪男種植及被查扣的大麻煙草數量非少，且犯後未見悔意，依製造二級毒品罪重判11年。洪男上訴二審後，主張檢警並未發現他有交易或轉讓大麻證據，爭取減刑，但不被法官接受，維持原判；還可上訴。

屏東洪姓男子1年多前種大麻被查獲時，除查扣62株活株外，還有3.45公克大麻煙草成品及培養箱、光度計、除濕機等生產設備；但洪男辯稱，種大麻是要供自己施用，只是好奇想要嘗試看看，不是為了販賣牟利。

屏東地院認為，洪男尿檢並未呈大麻代謝物陽性反應，從種植到被查獲時已逾1年，早已超過大麻成熟期，且現場查扣的活株及大麻煙草數量非少，洪男供述避重就輕，難認有悔意，依製造第二級毒品罪，判處有期徒刑11年。

洪男不服，提起上訴，其辯護律師主張，檢警並未發現洪男有販售或轉讓大麻的證據，且無前科紀錄，其行為僅構成毒品危害防制條例第12條第3項的因供己施用意圖製造而栽種大麻罪，並非製造第二級毒品罪，請求撤銷原判決，從輕量刑。

二審高雄高分院認為，洪男種植及生產大麻成品的方式，已構成製造第二級毒品犯行，且犯罪規模不小，有助長毒品氾濫之虞，對社會風氣及治安危害非輕，難認有何情堪憫恕之處，原審認事用法、量刑均無不當，應予維持，故駁回上訴。

