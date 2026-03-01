車手無償騙20萬遭求刑1年半 法官加倍重判3年2月「附贈」同額罰金

車手騙20萬沒拿酬勞遭求刑1年半，法官「加倍」重判3年2月還「附贈」等值罰金。（情境照）

加倍奉還！詐團車手蘇男騙走新竹縣鄭男20萬元，沒有拿到酬勞，被新竹檢方起訴求刑1年半，新竹地院法官審理後認為「我國詐騙集團橫行，司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人詬病」，不僅「加倍」重判3年2月，甚至合併宣告騙來的20萬元「附贈」作為罰金刑，是近來少見對詐騙犯重懲的判決。

檢方起訴指控，詐欺集團於112年3月起陸續向鄭男佯稱：若能參加投資群，即可投資獲利，鄭男依詐團指示，於112年10月5日在新竹縣竹北市便利商店等候車手，蘇政文配戴假工作證佯裝為國票綜合證券公司外派專員，鄭男面交20萬元給蘇後，蘇男再把錢交給在場監控者，轉交詐團上手，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐騙所得去向。檢方調查，鄭男最後共遭詐團騙走170萬元，但是蘇男卻未因本案犯行獲取任何犯罪所得。

檢方審酌蘇男並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖可輕鬆得手的不法利益加入詐欺集團，並行使偽造工作證詐取被害人鉅額款項，其行為使詐團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，益發助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值譴責，且其對被害人經濟、心理及精神造成重大影響，因此具體求處有期徒刑1年6月，以示懲儆。

新竹地院法官審理後認為，蘇男迄今並未賠償被害人，犯罪所生危害尚未填補，且有組織犯罪、加重詐欺取財及洗錢案件等前科紀錄，我國詐騙集團橫行，司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，從事詐欺犯罪成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，造成我國人民巨大財產上損失，警政司法機關疲於奔命，將排擠我國在詐欺案件以外的其它犯罪偵查與人民權益保障，影響層面重大。

法官綜合斟酌後，認為儘管蘇男並未取得約定報酬，沒有沒收犯罪所得的問題，但仍決定對他合併宣告向被害人所收取的20萬元詐欺贓款相同數額，作為罰金刑，以示我國政府及司法的打詐決心。最後法官將蘇男依三人以上共同詐欺取財罪重判有期徒刑3年2月，併科罰金20萬元。

