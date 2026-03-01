台東小野柳休旅車疑疲勞駕駛自撞 祖孫三代4人傷

台東小野柳路段傍晚發生休旅車自撞卡溝車禍，4人受傷送醫。（記者黃明堂翻攝）

台東市小野柳風景區附近今（1日）傍晚發生驚險的自撞車禍，一輛滿載祖孫三代、共計6人的休旅車，在旅遊結束準備返回台東市區途中，行經省道台11線156.5公里處小野柳路段時，疑因駕駛體力不支產生疲勞，導致車輛失控衝撞路旁護欄。強大的撞擊力道不僅讓車頭損毀、安全氣囊瞬間全數彈開，整輛車更一度卡在水溝上動彈不得，場面十分怵目驚心，4人受輕傷送醫。

台東縣119指揮中心下午5點多許接獲民眾報案，立即派遣台東及大豐分隊的人車趕往現場救援。救護人員抵達時，發現車內部分乘客受到驚嚇且受困，其中高齡的祖母額頭受傷流血，一度因車體變形受困車內，情況最為緊急。所幸在警消人員迅速搶救下，所有人員均順利脫困，初步檢視車上5人僅受輕傷，並將受傷較明顯的3男1女共4名傷者送往台東馬偕醫院治療，所幸皆無生命危險。

肇事駕駛在案發後驚魂未定，表示當下並不清楚事故是如何發生的。警方初步研判，不排除是因為長途駕駛引發的疲勞分神所致，針對確切的肇事原因與責任歸屬展開進一步調查釐清。警方也特別呼籲，連假或出遊返程期間，駕駛人應留意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛以確保行車安全。

