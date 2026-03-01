為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東小野柳休旅車疑疲勞駕駛自撞 祖孫三代4人傷

    2026/03/01 20:23 記者黃明堂／台東報導
    台東小野柳路段傍晚發生休旅車自撞卡溝車禍，4人受傷送醫。（記者黃明堂翻攝）

    台東小野柳路段傍晚發生休旅車自撞卡溝車禍，4人受傷送醫。（記者黃明堂翻攝）

    台東市小野柳風景區附近今（1日）傍晚發生驚險的自撞車禍，一輛滿載祖孫三代、共計6人的休旅車，在旅遊結束準備返回台東市區途中，行經省道台11線156.5公里處小野柳路段時，疑因駕駛體力不支產生疲勞，導致車輛失控衝撞路旁護欄。強大的撞擊力道不僅讓車頭損毀、安全氣囊瞬間全數彈開，整輛車更一度卡在水溝上動彈不得，場面十分怵目驚心，4人受輕傷送醫。

    台東縣119指揮中心下午5點多許接獲民眾報案，立即派遣台東及大豐分隊的人車趕往現場救援。救護人員抵達時，發現車內部分乘客受到驚嚇且受困，其中高齡的祖母額頭受傷流血，一度因車體變形受困車內，情況最為緊急。所幸在警消人員迅速搶救下，所有人員均順利脫困，初步檢視車上5人僅受輕傷，並將受傷較明顯的3男1女共4名傷者送往台東馬偕醫院治療，所幸皆無生命危險。

    肇事駕駛在案發後驚魂未定，表示當下並不清楚事故是如何發生的。警方初步研判，不排除是因為長途駕駛引發的疲勞分神所致，針對確切的肇事原因與責任歸屬展開進一步調查釐清。警方也特別呼籲，連假或出遊返程期間，駕駛人應留意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛以確保行車安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播