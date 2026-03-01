台版奔牛節？ 彰化6乳牛暗夜逆向狂奔 駕駛嚇壞：該讓路嗎？

彰化6頭乳牛暗夜大街狂奔，嚇壞用路人。（民眾提供）

彰化縣秀水鄉街頭昨天（2月28日）凌晨驚見6頭乳牛集體在馬路上逆向狂奔，不少用路人嚇得趕緊閃避，險些與牛群正面對撞，熱心民眾發現後沿路追趕並向警方通報，警方協助與牧場主人聯繫後，由飼主趕來帶回，飼主表示是柵欄鍊條未鎖好，遭牛隻撞開後集體「翹家」，所幸最後全數尋回，未釀成事故。影片PO網引發網友笑稱是「台版奔牛節」，還有民眾笑說看到牛群逆向奔來，駕駛「應該讓路嗎？」

民眾指出，昨天凌晨零點多他騎機車經過秀水鄉番花路時，突然發現竟然有6頭身軀龐大的乳牛當街狂奔，並往花壇鄉方向跑去，由於擔心牛群會一路奔馳到鐵路平交道及省道台一線，加上路上很昏暗，沿路有幾輛車都差一點與牛群對撞，他騎機車沿路追趕，將牛群趕回巷弄內，並向秀安派出所通報，由警方通報飼主，否則一旦有車輛撞上後果不堪設想。

請繼續往下閱讀...

經員警到場發現6頭牛聚集地點附近有一處牧場，員警遂聯絡該牧場負責人，其到場確認脫逃牛隻為其牧場內飼養的乳牛，經清點牛隻數量，確認路上牛隻與脫逃牛隻數量相符，遂將其全數帶回牧場內重新安置，牛群脫逃期間未造成其他事故。飼主並表示將加固鐵門，並全面檢視圍籬設施安全性，以防類似意外再次發生。

有網友笑稱在彰化真的沒有什麼事情不可能發生；路上口渴還可以下去擠牛奶喝；另有網友說不只有牛群當街狂奔，彰化還有鵝群、水鹿、羊在大街上跑，只是沒想到國外的奔牛節竟然也在台灣上演。

6頭乳牛暗夜當街狂奔，險些釀成事故。（民眾提供）

6頭乳牛凌晨在大街逆向狂奔，用路人傻眼急閃避。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法