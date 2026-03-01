喬25萬賭債不成狠刺44刀債主慘死 水泥工重判14年

宜蘭簡姓水泥工賭博輸錢，積欠邱姓男子25萬元無力償還，持藍波刀刺死邱男棄屍冬山鄉國5高架橋下，一審判處有期徒刑14年。（資料照）

宜蘭縣25歲簡姓水泥工，過年期間賭博輸錢，向邱姓男子借錢，積欠25萬元無力償還，雙方協商債務時疑談判破裂，簡男拿出預藏藍波刀猛刺對方，邱男被刺44刀慘死後棄屍車內。宜蘭地院最近依殺人罪處簡男有期徒刑14年。

去年4月7日晚間，56歲邱姓男子開車出門後失聯，妻女報案協尋，9日中午，警方在冬山鄉武淵村國道5號高架橋下空地找到邱男座車，邱陳屍車子後座，身上有多處致命傷，脖子幾乎被砍斷，死狀淒慘。專案小組10日查獲簡姓水泥工到案，查出簡男積欠債務還不出錢，對邱姓債主行凶棄屍，經檢察官起訴，移審宜蘭地院，由國民法官參與審判。

請繼續往下閱讀...

判決指出，簡姓男子賭博輸錢向邱姓男子借款25萬元，數度被催討債務，案發當晚相約碰面，簡男駕車抵達現場後攜帶藍波刀下車，進入邱男車子坐在副駕駛座，協商過程中，持預藏藍波刀刺向邱男的胸部、頸部、腹部、背部、臀部等處，邱身中44刀，傷及心臟、右肺，導致出血性休克當場死亡。

此外，簡男在2024年也曾積欠邱男債務，因不堪負擔高額利息，後來由簡父代償。去年初過年期間，簡男跟著邱男去賭博，賭輸後再向邱借錢，欠下25萬元無力償還，因不滿邱男要到他家裡討債而萌生殺機。

國民法官法庭認為，簡男持藍波刀針對邱男要害行凶，手段兇殘，造成無法彌補的損害，犯後坦承犯行，但未與家屬和解，庭訊過程也沒有向家屬致歉或表達悔悟之意，判處有期徒刑14年，扣案的藍波刀沒收。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法