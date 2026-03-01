黃金飆漲他受害！水泥工當車手取8金條 賠被害人2271萬變4401萬

1公斤重的黃金現價逾500萬元。（翻攝自爆料公社）

彰化縣羅男誤信詐團「穩賺不賠」話術，先後共交出3821萬餘元給前來家裡收款的車手，其中一次交出黃金8條（每條1公斤，每公斤相當35.27盎司），以案發當時每盎司2682美元計價，相當於台幣2271萬元；車手李男點交給上游，僅獲2000元收入。羅男事後想出金，對方說要扣獲利的25%，結果交出8金條仍未拿回款項，才知受騙上當。警方循線逮捕李男，李男因觸犯加重詐欺取財罪被彰化地院判處2年6月徒刑，將來面臨被害人的民事求償，恐還得扛下4401萬元的「黃金債」。

該案承辦檢察官在起訴時，特別標註交易當時8公斤黃金價值新台幣2271萬元，但一名法界人士說，將來被害人提出民事求償，勢必要求被告「還我8條黃金」，若以目前今年2月國際黃金交易價格，每盎司已來到5200美元，原本8公斤的黃金，已由台幣2271萬元漲到4401萬元。

請繼續往下閱讀...

一名法界人士說，詐騙猖獗，有些被害人到銀行領鉅款，都會被行員多加詢問，車手曝光的風險大增，因此改以黃金交款，但黃金價格近年波動大，如果檢方起訴時未註明案發時的價格，待法院判刑，黃金價格已漲翻天，該案才1年的時間，8公斤的金條就有2130萬台幣的價差，若被害人主張「還我8金條」，依現在黃金價格，被告才賺2000元，就得還害人4401萬元。

判決書指出，2024年7月被告李男加入詐團擔任面交車手。同年8月間，被害人羅男見李男所屬詐團在網路投放的「穩賺不賠」廣告，透過LINE加入投資理財群組，再下載偽造的「亞太國際證券」證券APP，他第一次交付1130萬元，結果投資翻倍，獲利來到9000多萬，他想見好就收，意欲出金，但對方稱要繳交獲利的25%。因羅男急欲出金，便準備了8金條（總價2271萬元）給對方。李男接獲詐團指示，假扮成「亞太國際證券」的收款專員，到羅男彰化住家收金條，經點交後簽名後，李男離去，再把8金條交給詐團上游，他獲得2000元的回報。

法官表示，被告原為水泥工，加入詐欺集團擔任車手，參與加重詐欺取財、洗錢等犯行，所為實屬不該；考量被告坦承犯行之犯後態度，然迄今未與告訴人和解；復審酌被告如法院前案紀錄表所示之前科素行，判處2年6月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法