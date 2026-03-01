為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    松山車站爆落軌 老婦疑走路滑手機失神

    2026/03/01 19:08 記者王冠仁、黃宜靜／台北報導
    救護人員將落軌老婦送醫。（記者王冠仁翻攝）

    救護人員將落軌老婦送醫。（記者王冠仁翻攝）

    台鐵松山火車站今天傍晚傳出落軌事件，一名7旬老婦人被發現，在松山火車站第2月台9車處跌落鐵軌，幸虧當時並沒有列車行經。救護人員到場將婦人救起，她意識清楚，目前被送往忠孝醫院救治當中；鐵路警察局初步調查，發現當時老婦人疑似邊滑手機邊走路才釀禍。事故未影響台鐵行車。

    鐵路警察局南港所在傍晚5時45分接獲通報，松山車站站務人員聲稱，有一名婦人在2月台9車處落軌。警方事後調閱監視器畫面釐清，發現當時這名婦人在月台處邊走路邊使用手機，疑似因此不慎才跌落軌道，全案未有外力介入。

    鐵警局表示，由於這名婦人並非因為疾病等因素才跌落軌道，她的行為涉嫌違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得侵入鐵路路線及場、站區內非供公眾通行之處所」，警方後續將會把她函移交通部鐵道局裁處。

    台鐵公司表示，下午5點43分，一名年約70歲的女性旅客，自松山站第2月台跌落，其他旅客見狀將老婦拉上月台，老婦無明顯外傷，車站即通報119，於下午6點8分送醫，無影響行車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播