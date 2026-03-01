松山車站爆落軌 老婦疑走路滑手機失神

救護人員將落軌老婦送醫。（記者王冠仁翻攝）

台鐵松山火車站今天傍晚傳出落軌事件，一名7旬老婦人被發現，在松山火車站第2月台9車處跌落鐵軌，幸虧當時並沒有列車行經。救護人員到場將婦人救起，她意識清楚，目前被送往忠孝醫院救治當中；鐵路警察局初步調查，發現當時老婦人疑似邊滑手機邊走路才釀禍。事故未影響台鐵行車。

鐵路警察局南港所在傍晚5時45分接獲通報，松山車站站務人員聲稱，有一名婦人在2月台9車處落軌。警方事後調閱監視器畫面釐清，發現當時這名婦人在月台處邊走路邊使用手機，疑似因此不慎才跌落軌道，全案未有外力介入。

請繼續往下閱讀...

鐵警局表示，由於這名婦人並非因為疾病等因素才跌落軌道，她的行為涉嫌違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得侵入鐵路路線及場、站區內非供公眾通行之處所」，警方後續將會把她函移交通部鐵道局裁處。

台鐵公司表示，下午5點43分，一名年約70歲的女性旅客，自松山站第2月台跌落，其他旅客見狀將老婦拉上月台，老婦無明顯外傷，車站即通報119，於下午6點8分送醫，無影響行車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法