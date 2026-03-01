駕贓車拒檢闖紅燈還逆向 台南警圍捕通緝犯、起獲K毒

黃姓通緝犯駕駛贓車拒檢，警方攔截圍捕，他自撞護欄停下。（民眾提供）

台南市警局三分局安順派出所員警今（1）日中午在轄區巡邏時，發現被通報失竊的1輛豐田ALTIS轎車，駕駛拒檢逃逸後，警方展開攔截圍捕，駕駛在北區中華北路一帶闖紅燈、逆向行駛，還大迴轉企圖擺脫員警追緝，後來贓車在鄭子寮橋撞上馬路護欄停下，員警破窗逼駕駛下車，查出36歲黃姓男駕駛是毒品通緝犯、車上還有一些K他命毒品。

經了解，安順派出所警員薛慶祥、邱維新於3月1日中午12時40分許，在安南區泰安街發現1輛被通報失竊的豐田ALTIS轎車，依法上前攔查時，黃男不配合受檢還加速逃逸。

員警隨即通報線上巡邏警力協助攔截圍捕，黃男駕車一路從安南區快速逃到北區，並在北區中華北路要被警車攔截時，不僅飆速闖紅燈、還逆向行駛到對向車道，險象環生，同時大迴轉。員警追了約20分鐘，黃車於下午1時許行經北區中華北路鄭子寮橋時，自撞馬路中的護欄並擦撞前方停等紅燈的小客車後才停下。

由於黃男拒不下車，員警擊破車輛駕駛座門窗，逼黃姓男子下車受檢。警方調查確認黃男是嘉義地院通緝的毒品通緝犯，還在黃男座車內找到一些袋裝的第三級毒品K他命，並聯絡失車車主出面認領。警方訊後將依竊盜、毒品罪嫌將黃男移送台南地檢署偵辦。

