誘騙少女裸聊、自慰偷截圖 色男賠70萬還要關3年9月

台中市黃姓男子在2023年間分別透過網路遊戲、社群網站，認識年僅9歲、15歲的女童、少女，黃以互傳自拍影像、裸聊為由，引誘女童傳送5張裸胸、下體的照片，以及裸聊期間，擅自將少女裸露胸部、撫摸下體的影像截圖，一審判4年2月，還賠70萬元，上訴二審，認定引誘兒童自行拍攝性影像罪等2罪，刑度略減，合併執行3年9月，可上訴。

判決指出，黃男2023年12月間，透過網路遊戲認識未滿12歲的A女童，要求女童自行拍攝裸露胸部及陰部的性影像，女童因不耐其一再要求，同年12月16日及20日自行以手機拍攝裸露胸部及陰部的性影像共5張，並傳給黃男。

此外，2023年11月間，黃男透過社群網站IG認識15歲的B少女，慫恿B女跟她進行裸體聊天視訊，B女雖同意裸聊，卻不知道黃男趁機偷拍，依指示裸露胸部，並以手指插入陰道，黃男將4張性影像截圖儲存在手機中，後因涉及另案違反兒童及少年性剝削防制條例案件，檢警查扣手機，從儲存的影像查出另涉及這2案。

台中地院審理時，黃男坦承犯行，分別以20萬元、50萬元，與A女童和B少女家屬達成和解，一審分別認定黃男涉犯引誘兒童自行拍攝性影像罪，判3年2月，另犯違反本人意願之方法使少年被製造性影像罪，判刑3年8月，應執行有期徒刑4年2月。

黃男不服上訴二審，台中高分院合議庭認為，黃男是在少女不知情的狀況下截圖，黃男未施強暴、脅迫、藥劑、詐術或催眠術，一審認定構成兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項，有所違誤。

法官認為，應構成修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項之拍攝少年之性影像罪、刑法第227條第4項之對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，一審認定黃涉犯違反本人意願之方法使少年被製造性影像罪部分撤銷，改判1年2月，其餘上訴駁回，應執行3年9月，仍可上訴。

