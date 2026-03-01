為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    連假安檢不鬆懈！七美漁船助境管「澳客」偷渡被抓包 3人羈押禁見

    2026/03/01 16:47 記者劉禹慶／澎湖報導
    翔豪888號涉嫌載運境管澳門籍人士偷渡，被扣押在馬公第八海巡隊部。（記者劉禹慶攝）

    翔豪888號涉嫌載運境管澳門籍人士偷渡，被扣押在馬公第八海巡隊部。（記者劉禹慶攝）

    澎湖群島海岸線綿延、無人島眾多，被外界視為偷渡天堂，繼經濟重犯徐少東由澎湖偷渡出境後，228連假又傳出七美安檢所查獲有人企圖由七美偷渡出境，向澎湖海巡隊通報，在海上截獲漁船、逮捕涉案3人，澎湖地檢署依涉嫌偷渡人口向澎湖地方法院聲押禁見獲准。

    據了解，七美翔豪888號漁船2月27日凌晨4時左右，船長許家豪及船員顏偉桐2人，在夜色掩護下，從七美南滬漁港報關出海作業，但在岸巡人員完成安檢離開後，竟從暗處竄出1人快速跳上船藏匿，卻被眼尖的安檢人員在港區監視器發現，立即通報澎湖海巡隊出海攔截查緝。

    七美安檢所懷疑有不法人員偷渡出境，除了立即通報澎湖海巡隊之外，並由雷達哨站掌控翔豪888位置，將經緯度通報線上連江艦及澎湖海巡隊2艘巡防艇合圍，順利在七美南海域攔截該船，除了船上人員2人之外，多了1名遭通緝澳門籍人士李顯耀。

    李顯耀是合法入台的澳門籍人士，在台從事詐騙工作，經查獲後限制出境，日前由澳門家人安排入境澎湖，再轉往望安伺機偷渡未果，2月27日再度從七美企圖偷渡出境，沒想到被眼尖的岸巡人員從漁港監視器識破，失風被捕。3名被告涉嫌重大，檢方依入出國及移民法等罪嫌，向法院聲押禁見獲准。翔豪888號2023年10月才新船落水，許姓船長之前潛水打漁，後來從事船釣紅甘土魠。

    七美安檢所查獲詐騙案澳門籍嫌疑人，企圖由偷渡出境。（民眾提供）

    七美安檢所查獲詐騙案澳門籍嫌疑人，企圖由偷渡出境。（民眾提供）

