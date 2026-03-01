車城外海瞬間強風掀翻橡皮艇 海巡偕漁船救援落海釣客

海巡署南部分署第六岸巡隊人員，於屏東縣車城鄉竹坑岸際執行勤務，發現外海有橡皮艇載浮載沉翻覆，且艇上男子已落海，立刻派遣港區隊員隨友好漁船出海救援。（海巡署提供）

今天上午9時許，海巡署南部分署第六岸巡隊海口安檢所人員於屏東縣車城鄉竹坑岸際執行勤務時，發現外海約500公尺處海域有1艘橡皮艇載浮載沉翻覆，且艇上男子已落海，海巡人員見狀，立刻派遣港區隊員隨友好漁船出海救援，最後成功救回該名男子。

第六岸巡隊海口安檢所小隊長左螢錩指出，該橡皮艇疑似因頂棚遭強陣風瞬間掀起、重心不穩進而發生翻覆，男子當場落海，安檢所人員立即前往救援，第一時間評估現場環境與可用資源，並在友好漁民協助下，搭乘膠筏迅速前往現場實施救援。經海巡同仁及漁民通力合作下，順利將該名落水男子救起。

海巡人員指出，該名男子自稱是駕駛橡皮艇出海要釣魚，豈知突然出現強風吹翻小艇，男子雖在落海後爬上小艇的另一面，但船上的釣具已全掉落海底，該處水深約在2到3公尺左右，仍有一定風險，因此立刻將落海男子接駁返回岸際。經初步檢視，該落水男性意識清楚、生命徵象穩定，後續自行離開。

第六岸巡隊提醒，民眾從事海域活動前可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等資訊，並留意相關警戒訊息，提高風險意識，避免發生危險。如於岸際或港區活動時發現有人溺水，請立即撥打海巡署118報案專線，海巡人員將持續秉持「即時應處、積極救援」原則，全力守護民眾親海活動安全。

岸巡人員搭乘膠筏出海救援，將落海男子接駁返回岸際。（海巡署提供）

