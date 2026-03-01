為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    聚餐執意酒駕警察眼前肇逃 爛醉男土城自撞路樹骨折法辦

    2026/03/01 15:58 記者徐聖倫／新北報導
    徐男駕駛黃車在員警眼前失控撞上人行道邊緣。（記者徐聖倫翻攝）

    52歲徐姓男子昨喝了一堆酒，聚會結束竟執意開車返家，行經新北市土城街頭，擦撞人行道邊緣警方撞見，徐男不僅不停車，還加速逃逸，而徐男因為太醉，自撞路邊機車後再撞路樹，造成左腿骨折只能停車，經酒測高達1.02mg/l，簡直醉翻，警方將其依法送辦。

    據悉，徐男昨晚7時許參加餐敘，席間酒喝了一堆，卻不願在散會後叫車或代駕，執意開車返家。他行經土城區中央路三段準備左轉永寧路，因太醉導致汽車失控，自撞人行道邊緣，這時巡邏警方經過，見到此景趕緊上前關心，不料徐男心虛趕緊催油門逃逸。

    警方見狀通報攔截圍捕，徐男逃逸期間，仍然無法好好掌握汽車，先是撞了停在路邊的機車，又自撞路樹，還好當下沒有人車經過，未傷及無辜。而徐男撞擊力道之大，車頭毀損非常嚴重，難以修復。

    徐男自撞被迫停下，他的左腿骨折，警方叫來救護人員將其送醫，經救治無大礙，但他的酒測值卻高達1.02mg/l。徐男向警供稱，確實是他執意開車，看到警方逃跑也是因為心虛。警詢後，依公共危險、妨害公務等罪嫌，將徐男移送法辦。

    徐男開車落跑，員警趕緊尾隨。（記者徐聖倫翻攝）

    徐男自撞路樹，左腿骨折只好停下。（記者徐聖倫翻攝）

