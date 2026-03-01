為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    被看一眼不爽 醉男潑豆漿又打人

    2026/03/01 15:25 記者徐聖倫／新北報導
    王、劉2人本來在店內好好吃著早餐。（記者徐聖倫翻攝）

    王、劉2人本來在店內好好吃著早餐。（記者徐聖倫翻攝）

    醉後鬧事！昨凌晨25歲游姓男子與3名友人酒後來到新北市蘆洲某早餐店吃宵夜解酒，游男等人看到隔壁桌2名男客人瞥了他們一眼，認為這2人眼神不友善，雙方口角衝突演變成肢體衝突。游男對2男客潑豆漿，人數優勢下將其打傷後離開，警方獲報調閱監視器，循線將4人逮回，並依法送辦。

    游男等4人在酒局結束後，昨凌晨3時許來到蘆洲區光華路某早餐店吃宵夜解酒，本就在店內的客人王姓、劉姓男子不經意瞥了游男一眼。就這一眼，讓醉意上頭的游男等人感到十分不悅，認為遭到「白眼」，竟抄起桌上豆漿潑了過去，嘴上還罵著「看三小」，態度非常囂張。

    王、劉2人也不甘示弱，與對方爆發拉扯，4打2終究敵不過人多，王、劉2人最後被打傷留在現場，游男等人則犯案後離去。警方據報趕抵，發現王、劉2人頭部、身上有多處擦挫傷，所幸均為皮肉傷，送醫包紮後無礙。

    警方調閱監視器，一一將游男等4人逮捕到案，4人則向警供稱確實因為酒後情緒放大而動手，但細節已經記不清。警詢後，依傷害、妨害秩序等罪嫌，將游男等4人移送法辦。

    游男等人認為被白眼，於是上前找碴，變成4打2。（記者徐聖倫翻攝）

    游男等人認為被白眼，於是上前找碴，變成4打2。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播