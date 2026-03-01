被看一眼不爽 醉男潑豆漿又打人

王、劉2人本來在店內好好吃著早餐。（記者徐聖倫翻攝）

醉後鬧事！昨凌晨25歲游姓男子與3名友人酒後來到新北市蘆洲某早餐店吃宵夜解酒，游男等人看到隔壁桌2名男客人瞥了他們一眼，認為這2人眼神不友善，雙方口角衝突演變成肢體衝突。游男對2男客潑豆漿，人數優勢下將其打傷後離開，警方獲報調閱監視器，循線將4人逮回，並依法送辦。

游男等4人在酒局結束後，昨凌晨3時許來到蘆洲區光華路某早餐店吃宵夜解酒，本就在店內的客人王姓、劉姓男子不經意瞥了游男一眼。就這一眼，讓醉意上頭的游男等人感到十分不悅，認為遭到「白眼」，竟抄起桌上豆漿潑了過去，嘴上還罵著「看三小」，態度非常囂張。

王、劉2人也不甘示弱，與對方爆發拉扯，4打2終究敵不過人多，王、劉2人最後被打傷留在現場，游男等人則犯案後離去。警方據報趕抵，發現王、劉2人頭部、身上有多處擦挫傷，所幸均為皮肉傷，送醫包紮後無礙。

警方調閱監視器，一一將游男等4人逮捕到案，4人則向警供稱確實因為酒後情緒放大而動手，但細節已經記不清。警詢後，依傷害、妨害秩序等罪嫌，將游男等4人移送法辦。

游男等人認為被白眼，於是上前找碴，變成4打2。（記者徐聖倫翻攝）

