史上最強法拍明登場！太子集團「4大神獸」、33豪車現身警專

法務部行政執行署台北分署公開拍賣太子集團33輛頂級名車，包括「四大神獸」超跑。圖為Ferrari LaFerrari。（記者劉詠韻翻攝）

史上最強法拍明天登場，台北地檢署偵辦太子集團主席陳志非法吸金案，囑託法務部行政執行署台北分署執行公開拍賣33輛扣押的頂級名車，包括「四大神獸」超跑，明天將在警察專科學校，法拍規模之大寫下國內法拍紀錄，台北分署今日將豪車從台北市「和平大苑」移駕至警專會場，浩大陣仗吸引沿途路人目光。

本次拍賣的33輛名車，其中最受矚目的焦點莫過於車界譽為「四大神獸」的頂級超跑，包括法國頂級手工跑車BUGATTI Chiron Sport、法拉利馬王FERRARI LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1，以及機能美學典範的保時捷PORSCHE 918 Spyder。

待拍名車還有勞斯萊斯ROLLS-ROYCE Phantom、藍寶堅尼LAMBORGHINI Urus等多款夢幻車款。法務部長鄭銘謙也將到場聯合宣示打詐決心。

因應這場史上最豪華法拍，台北行政執行分署、台北地檢署除了借用戒備森嚴的警專校地，為防滋事或意外發生，也定下極嚴格的門禁管制，有意競標者須於明日上午9時至10時20分止，於警專校門側邊入口提出身分證明文件，以及50萬元保證金支票，辦理登記並領取號碼牌，逾時將不得登記應買。

50萬元保證金僅接受可背書轉讓的記名即期票據，不接受現金、匯款或刷卡；完成登記並繳足保證金者，才可入場閱覽拍賣標的，且每人僅限一名同行人，閱覽期間不得觸碰或乘坐拍賣車輛，若未配合現場指揮，將被禁止進入會場；媒體記者也須換證才可進場。上午10時30分正式開拍，得標的拍定人須於當日下午2時前匯款繳清全額，才能過戶開走。

