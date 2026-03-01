大難臨頭各自飛！ 女通緝犯被攔查用辣椒水襲警 還丟下男友自己落跑

曾女跑到巷弄內換穿褲子變裝。（記者王冠仁翻攝）

林姓男子昨天騎機車載著曾姓女友外出，期間行經台北市一處路段時，因形跡可疑，被巡邏員警發現攔查。曾女自知自己是毒品通緝犯，她趁機拿辣椒水朝員警噴灑，員警情急之下開1槍反擊，她則丟下男友趁亂逃跑；警方先逮捕來不及落跑的林男，再循線逮捕曾女，將兩人都依法送辦。

北市警萬華分局青年路派出所員警昨下午5時許巡邏，經過台北市中華路2段附近，發現有一對騎乘機車的男女形跡可疑，他們看到員警掉頭就跑、持續加速，員警追上攔查。

當員警追到青年國宅附近地下車道時，喝令兩人趴下，他們起先假裝配合，沒想到下一秒，女嫌居然拿出隨身攜帶的辣椒水朝員警噴灑攻擊；員警情急之下，掏出配槍開1槍反擊，但無人因此受傷，女嫌趁亂丟下男友自己徒步落跑。

員警先逮捕被女嫌「拋下」的林姓男子，他因為騎機車載女友躲避警方追捕，在路上危險駕駛，警方於是先將他依公共危險罪嫌逮捕送辦。

警方事後查出落跑女嫌是林男的曾姓女友，因涉及毒品案件沒如期出庭，被士林地檢署發布通緝。警方調閱監視器畫面追查，發現曾女落跑時，先跑去附近巷弄換上另條褲子，不久後又再穿上另件外套，兩度變裝想躲避警方追捕。

警方追蹤曾女逃逸路線，發現她曾搭上計程車四處亂繞，下車後還找來朋友將她接應帶走，但警方持續追查，最終在今天凌晨0時許，在台北市環河南路一處民宅逮到她，將她解送歸案並再追究妨害公務罪責。

萬華分局強調，公權力不容挑戰，任何拒檢逃逸或攻擊執法人員之行為，警方必定依法嚴辦並追究相關刑責，絕不寬貸。

警方今天凌晨逮捕曾女。（記者王冠仁翻攝）

林男騎機車載曾姓女友被警方攔查。（記者王冠仁翻攝）

