228跨夜聚集北市信義區「泰勒絲之夜」 警消彈性部署防踩踏

300人跨夜聚集北市信義區「泰勒絲之夜」，警消派員現場警戒。（記者姚岳宏翻攝）

有餐酒館業者於2月28日晚間至3月1日凌晨，在台北市信義區新光三越A8館的戶外階梯廣場舉辦「泰勒絲之夜 4.0」音樂活動，吸引超過三百人參加，為確保夜間大型活動安全，轄區信義警分局、消防局第二大隊及台北醫學大學附設醫院事前與主辦單位簽署合作意向書，透過跨部門通報機制與現場警消的編組指導，共同維護現場秩序，防制推擠踩踏等潛在意外，活動最終平安落幕。

轄區信義分局表示，由於信義區夜店及餐酒館密集，警方於活動前的2月23日，便邀集消防單位與主辦方研商安全規劃。雙方達成的合作內涵主要涵蓋動線規劃、逃生策略、通報機制、醫療救護、防火訓練及公私部門協作等面向，主辦方據此增加現場保全人力並進行音量管控，同時要求員工熟稔滅火器與AED等急救器材的操作方式，並建立第一時間的訊息互通平台。

活動期間，為避免群眾聚集引發踩踏或酒後衍生治安問題，信義分局除原有的深夜守望勤務，亦針對此活動彈性調派警力因應，消防局二大隊也派員至現場，指導業者的自衛消防編組，確認用火用電等設施的安全管理。提供場地的新光三越百貨也全程配合掌握場地設備需求。

警方說，未來警察局、消防局與台北醫學大學附設醫院將持續維持此一合作平台模式，針對信義區每逢週末聚集的人潮與各類夜間活動，相關單位將以公共安全為首要考量，推廣公私部門協力的安管機制，確保商圈的各項展演與商業活動能在良好的秩序中進行。

消防局派員向主辦單位指導消防安全事宜。（記者姚岳宏翻攝）

北市警察局、消防局等單位於活動前共同簽署合作意向書。（記者姚岳宏翻攝）

