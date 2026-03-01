前妻恐怖逆襲！ 熟睡人夫被潑滾燙熱水逾50％燒傷

熟睡人夫遭前妻潑滾燙熱水逾50%燒傷。（情境照）

高雄市蕭姓男子與尤姓妻子離異後，2022年3月尤女返回蕭住處拿物品，雙方再度口角，尤女竟趁蕭在客廳沙發午休熟睡之際，以滾燙熱水朝他潑灑，造成全身50至59%燒傷，一度命危住院治療58日，尤女被依重傷害判刑5年8月，遭求償300餘萬元，經法院一、二審審理判賠42萬餘元確定。

判決指出，蕭男、尤女為前為配偶關係，尤女離婚後即搬離高雄市住處，但仍會回該處拿取物品，她在2022年3月9日中午返回住家時，雙方再度因感情問題發生口角，當天16時許，尤女趁蕭男於沙發以半躺坐姿勢熟睡之際，盛裝大量熱水朝其之胸部、四肢潑灑，導致蕭男50至59%之燒傷，住院長達58天。蕭男主張，尤女造成他肥厚性疤痕、皮膚功能受到永久傷害，尤女對其重傷害之行為，求償300萬4000元。

但尤女否認熱水是她潑的，她當時廚房切水果時，聽到有熱水瓶破裂倒下之聲音而前往查看，且前夫有精神科病史，不排除是自行潑灑之極端手段表達個人訴求，全案仍被依重傷害罪嫌起訴。

高雄地院審理，綜合研判相關跡證，認定尤女重傷害罪成立，蕭進一步請求民事求償，尤女判賠原告42萬6000元，尤女不服上訴二審，高等法高雄分院駁回上訴維持原判定讞。

