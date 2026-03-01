提供4帳戶供詐團騙10人辯遺失 法官不信打臉下場慘了

台中林姓男子提供4個帳戶供詐團使用，造成10人受騙，台中地院依無正當理由交付金融帳戶合計3個以上予他人使用罪，判處6個月徒刑。（記者陳建志攝）

台中林姓男子（52歲），前年將4個帳戶的提款卡及密碼交給詐騙集團，造成10名被害人被騙，共匯款62萬餘元，潘姓女子等人發現被騙報警，警方循線查獲林男送辦，台中地院審理時，林男辯稱是提款卡遺失被詐騙集團利用，但法官認為，詐團事先並無俗稱「試車」的小額轉帳測試，認定是林男自願交付提款卡及密碼，審酌犯後否認犯行，且未與被害人和解，依無正當理由交付金融帳戶合計3個以上予他人使用罪，判處6個月徒刑，可上訴。

判決指出，林姓男子在2024年10月25日前，將名下4家銀行的提款卡及密碼交給詐騙集團，作為詐騙匯款帳戶，共造成10名被害人，因假網拍、假代匯、假中獎，匯款8018元至19萬9984元不等金額，共被騙62萬餘元，經孫姓、蕭姓等10名被害人報案，被警方查獲送辦。

台中地院審理時，林男辯稱，這4個帳戶的提款卡遺失後，才遭詐欺集團利用作為人頭帳戶，不過法官認為，若是遺失提款卡而被詐騙集團利用，詐團勢必會先對4個帳戶進行小額轉帳測試（俗稱「試車」），以確保4個帳戶能正常使用。

不過調查後發現，4個帳戶的交易明細在被害人轉帳前，均未見任何小額轉帳測試，可見詐團確信這4個帳戶都可正常使用，因此可證明是林男自願將4個帳戶的提款卡及密碼提供給詐欺集團使用。

法官審酌，林男無正當理由任意將4個帳戶交給詐騙集團行騙行為不可取，且造成10人被害，受騙總金額達新台幣62萬7684元；考量未與各被害人達成和解，且犯後否認犯行，犯後態度不佳，依無正當理由交付金融帳戶合計3個以上予他人使用罪，判處6個月徒刑，可上訴。

