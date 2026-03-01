為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    88歲老婦昏迷命危 竹市消防員、志工聯手救命

    2026/03/01 13:19 記者蔡彰盛／新竹報導
    消防人員與鳳凰志工到場接手急救，成功將OHCA患者從鬼門關前搶救回來。（圖由市府提供）

    消防人員與鳳凰志工到場接手急救，成功將OHCA患者從鬼門關前搶救回來。（圖由市府提供）

    日前新竹市1名年約88歲女性長者於家中突發昏迷、失去意識，新竹市消防局接獲報案後，立即由勤務派遣科同仁透過電話線上指導家屬施行CPR，把握黃金救援時間。隨後消防人員與鳳凰志工到場接手急救，成功將OHCA患者從鬼門關前搶救回來。

    當日勤務派遣科護理人員徐楓婷接獲通報後，第一時間線上指導家屬進行約3分鐘CPR，爭取關鍵救命時間。同時派遣竹光分隊消防員蘇建鴻、吳彩瑄，以及中山分隊消防員吳忠錡、張書瑜趕赴現場。救護人員抵達時，患者已無呼吸脈搏呈現OHCA狀態，附近鳳凰志工陳美枝亦同步到場支援。

    消防員與志工立即分工合作，持續施行CPR，並使用正壓給氣及相關急救處置，在分秒必爭的搶救下，患者於送醫途中恢復自發性循環。救護人員隨即持續以心電圖監測、給氧與保暖等措施穩定生命徵象。

    竹市消防局每月19日定期辦理「防災宣導及救護技術訓練」，可上網報名，學習CPR與AED操作等基本救命技能，可提升自救與助人能力。

