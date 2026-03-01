逆轉！台中BRT駕駛不讓人下車一審判拘役 二審因這原因改判無罪

台中周姓公車司機，遭乘客指控故意不讓他下車，一審依強制罪判拘役10日，上訴二審，法官認定主觀上無強制犯意存在，改判無罪，全案確定。（記者陳建志攝）

台中巨業交通公司駕駛BRT的周姓公車司機，前年1月駕車行經沙鹿區台灣大道，遭劉姓乘客指控，明知他要下車卻不將車門開啟，將他載至下一站靜宜大學站才讓他下車，一審依強制罪判處拘役10日，緩刑2年，周男不服上訴二審，強調沒有故意不讓劉男下車，法官勘驗影片，認定劉男表示要下車時，司機已關門啟動，並無強制犯意存在，改判無罪，全案確定。

一審判決指出，周姓司機為巨業交通公司BRT司機，前年1月6日晚間駕駛公車，劉姓男子搭乘行經沙鹿區台灣大道7段的晉江寮站刷卡準備下車時，劉男因不滿周姓司機的行車及關門速度，雙方發生口角及推擠，周男明知劉男要在該站下車，卻不將車門開啟，直到下一站的靜宜大學站才讓劉男下車，劉男不滿向警方報案，遭移送法辦。

台中地院法官依據勘驗筆錄和照片發現，劉男向周姓司機提出關門速度過快的質疑後，馬上轉身欲下車，這時周姓司機有操控公車儀表版的動作，劉男才大聲說「我要下車」，周姓司機既已明確知道劉男表示欲下車，卻刻意操控公車儀表版關閉公車車門，接著駕駛公車將劉男強行載往靜宜大學站，周男具有強制的直接故意甚明，依強制罪，判處拘役10日，緩刑2年。

周男不服上訴二審，辯稱自己當時背對所有乘客，服務的對象不只有一人，當時不知道劉男要做什麼，聽不清楚他在講什麼，因確認乘客都下車，起步行駛到下一站，強調行駛在公車專用道，沒有讓乘客中途下車的理由，自己開車門可能讓劉男覺得快，但平常每天工作就是如此，沒有故意不讓他下車。

法官勘驗當時影片，發現當時公車停妥車門打開，另2名乘客陸續從後門下車；劉男想轉身下車時，車門已緩慢關起，劉男大聲稱：我要下車，此時公車已啟動。劉男於進站停妥車輛打開車門時，並無轉身下車的動作，且於其他乘客陸續下車後，亦無下車的舉動，周男關閉公車車門往前行駛，自屬合理，認定公車司機主觀上無強制犯意存在，因查無其他積極證據可認定周男有何強制犯行，判決原處分撤銷，改判無罪，全案確定。

