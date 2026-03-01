快到元宵仍在賭！ 台南安平1麻將場被抄 1千元底還對插

南市四分局員警在職業麻將賭場查扣賭資與賭具、帳冊等物證。（警方提供）

台南市警局四分局育平派出所日前接獲民眾檢舉指安平區轄內1處民宅暗藏麻將職業賭場，表面看似透天住家，實則出入複雜、妨害安寧。警方組成專案小組連日蒐證向法院聲請准核搜索票，分析賭場出入情形，擇定228連假時機破門攻堅，屋內1名女場主、1名女員工及7名賭客見狀傻眼，全數遭逮，警方查扣賭資12萬餘元台幣。

警方初步調查，這處位於安平某小學後方的民宅賭場，由負責人承租專供經營賭場使用，從過年期間迄今專營麻將賭局抽頭牟利，28日查獲時有兩桌麻將賭局，春節期間曾有開到3桌，一般1桌4家是打1千元底的，賭客彼此之間還會「對插」（意即對賭），輸贏蠻大的，1場打下來可輸贏幾萬元，不同於家庭式的衛生麻將，是很典型的小型職業賭場。

警方在場查扣賭資10幾萬元台幣及相關賭具等證物。60餘歲的張姓女負責場主與1名張姓女員工（60餘歲）兩人被依刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦；年紀多約在4、50歲的7名賭客則被依社會秩序維護法裁罰。

南市警四分局長廖水池呼籲，賭博不僅危害社會善良風俗，更常衍生暴力討債、詐欺等治安問題，可能危害家庭和諧，也嚴重影響社會治安。警方會持續掃蕩轄區不法賭博場所，淨化居住環境。

南市四分局警方在安平區職業麻將賭場查扣賭資與賭具、帳冊等物證。（警方提供）

