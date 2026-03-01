鳳林分局刑警酒駕撞飛前車 記大過拔除偵查佐調離現職

花蓮台九線北上221.2公里處（鳳林明展加油站旁）昨晚發生一起後車追撞前車的意外。（民眾提供）

花蓮縣鳳林警分局30歲王姓偵查佐，昨（28）日晚間竟在上班期間與友聚餐飲酒後，執意駕車北返，行經台九線鳳林段時高速飆車，疑煞車不及追撞前方綠燈剛起步的白色車輛，導致一對夫妻受傷送醫。警方獲報到場對王男進行酒測，數值竟高達0.63mg/l；鳳林分局隨即祭出重懲，除依公共危險罪送辦，並將王男記大過、拔除偵查佐職務並調離現職。

警方調查，這起嚴重車禍發生在28日晚間7點多，當時隸屬於鳳林分局偵查隊的王姓偵查佐，疑似在上班期間與友人飲酒，先搭計程車返回分局後，竟又自行開車準備返回吉安住家。王男行經台九線北上221.2公里處（鳳林明展加油站旁）時，王男駕駛的福特黑色轎車從後方高速追撞林姓男子（58歲）駕駛的TOYOTA白色休旅車，猛烈撞擊力道導致兩車嚴重毀損。

遭追撞的林姓駕駛心有餘悸說，撞擊瞬間「頭完全是暈的」，手機直接噴飛，甚至連車內的電動座椅都被撞到當場「攤平」。林男痛批，當時以為是被砂石車或大卡車撞上，沒想到對方下車道歉時散發濃烈酒味，得知肇事者竟然是警察，讓他感到憤怒直言「酒駕根本如同謀殺」。事故造成林男頭部腦震盪，其妻李女則四肢多處擦傷，王男胸悶身體不適，所幸經萬榮消防分隊送往鳳林榮民醫院救治後，均無生命危險。

鳳林分局指出，身為執法人員卻酒駕滋事，嚴重損害警譽，局長已指示絕不護短。目前已火速針對王姓偵查佐祭出重懲，包括記一大過處分、革除偵查佐職位、調離現職並調整服務地區，同時將嚴格追究相關幹部的考監責任。全案經調查後，已依涉嫌公共危險罪函送花蓮地檢署偵辦。

