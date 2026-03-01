為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    鳳林分局刑警酒駕撞飛前車 記大過拔除偵查佐調離現職

    2026/03/01 11:59 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮台九線北上221.2公里處（鳳林明展加油站旁）昨晚發生一起後車追撞前車的意外。（民眾提供）

    花蓮台九線北上221.2公里處（鳳林明展加油站旁）昨晚發生一起後車追撞前車的意外。（民眾提供）

    花蓮縣鳳林警分局30歲王姓偵查佐，昨（28）日晚間竟在上班期間與友聚餐飲酒後，執意駕車北返，行經台九線鳳林段時高速飆車，疑煞車不及追撞前方綠燈剛起步的白色車輛，導致一對夫妻受傷送醫。警方獲報到場對王男進行酒測，數值竟高達0.63mg/l；鳳林分局隨即祭出重懲，除依公共危險罪送辦，並將王男記大過、拔除偵查佐職務並調離現職。

    警方調查，這起嚴重車禍發生在28日晚間7點多，當時隸屬於鳳林分局偵查隊的王姓偵查佐，疑似在上班期間與友人飲酒，先搭計程車返回分局後，竟又自行開車準備返回吉安住家。王男行經台九線北上221.2公里處（鳳林明展加油站旁）時，王男駕駛的福特黑色轎車從後方高速追撞林姓男子（58歲）駕駛的TOYOTA白色休旅車，猛烈撞擊力道導致兩車嚴重毀損。

    遭追撞的林姓駕駛心有餘悸說，撞擊瞬間「頭完全是暈的」，手機直接噴飛，甚至連車內的電動座椅都被撞到當場「攤平」。林男痛批，當時以為是被砂石車或大卡車撞上，沒想到對方下車道歉時散發濃烈酒味，得知肇事者竟然是警察，讓他感到憤怒直言「酒駕根本如同謀殺」。事故造成林男頭部腦震盪，其妻李女則四肢多處擦傷，王男胸悶身體不適，所幸經萬榮消防分隊送往鳳林榮民醫院救治後，均無生命危險。

    鳳林分局指出，身為執法人員卻酒駕滋事，嚴重損害警譽，局長已指示絕不護短。目前已火速針對王姓偵查佐祭出重懲，包括記一大過處分、革除偵查佐職位、調離現職並調整服務地區，同時將嚴格追究相關幹部的考監責任。全案經調查後，已依涉嫌公共危險罪函送花蓮地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    花蓮台九線北上221.2公里處（鳳林明展加油站旁）昨晚發生一起後車追撞前車的意外。（民眾提供）

    花蓮台九線北上221.2公里處（鳳林明展加油站旁）昨晚發生一起後車追撞前車的意外。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播