渣男持刀向前女友索分手砲遭拒行刺險害命 依殺人未遂論處

陳男持刀向前女友索分手砲遭拒，刺傷被害人險喪命，被依殺人未遂罪判刑5年2個月。（資料照）

屏東陳男與女友分手後，在女友工作地點發現一男子與女友親蜜接吻，醋勁大發的陳男因詢問未果，竟持刀闖入被害女子家中威脅放話「妳讓我上去打一炮，我就放過妳」，被害人不從，遭陳男持刀刺成重傷，所幸送醫後保住性命，檢方依殺人未遂及強制性交未遂等罪嫌起訴，屏東地院審理後認定殺人未遂犯行成立，判處陳男5年2個月徒刑，可上訴。

陳男去年8月間因懷疑女友對感情不忠，一再逼問未果，便持水果刀守候在被害人家前，趁被害人剛要進門，隨即將被害人拉進客廳壓制在地，威嚇說「妳讓我上去打一炮，我就放過妳」，被害人不從，遭陳男持刀攻擊，導致被害人手臂、腋下、背部、腰部多處受傷流血不止，陳男驚覺闖下大禍，趕緊打電話通報119將被害人送醫，經急救後保住性命。檢方偵辦後，依殺人未遂等罪起訴，認為陳男犯行惡劣應予嚴懲。

請繼續往下閱讀...

被害人事後指出，陳男一進門就把客廳的門鎖住，將她壓制在地說「妳讓我上去打一炮，我就放過妳」，並拉扯她的衣服，作勢要把她往樓上拉，陳男沒有做搓揉她胸部、親吻或脫褲子等行為，她向陳男說「不可能」，陳男便持刀攻擊她。

屏東地院認為，被告有脅迫要求性行為的語言，但尚無觸碰被害人胸部、下體或試圖脫去雙方衣物等與強制性交具有直接、密切關聯的行為，且無跡證指出被害人有遭被告往二樓拖行，難以認定有強制性交未遂犯行，審酌全案情狀，依殺人未遂判處陳男5年2個月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法