開車遭尾隨嚇得衝入派出所報案 酒駕男：以為是朋友才跟車

1名周姓民眾今天（1日）凌晨開車行經彰化市時，發現被後方休旅車一路尾隨，甩也甩不掉，嚇得開車到彰化警分局大埔派出所衝入值班台報案，該輛休旅車也跟著停在派出所外，員警據報上前盤查，卻發現休旅車劉姓男子渾身酒氣，立即對他實施酒測，結果酒測值高達0.86毫克，劉男辯稱是以為周姓民眾所開的車輛是他朋友，因此才在後方跟車，警訊後依公共危險罪移送法辦。

周男PO網表示，第一次被酒駕跟蹤，街頭上演你追我跟；他這輛車到底有甚麼魔力，兩次被酒駕追撞，這次竟被酒駕跟蹤。網友笑稱，喝醉了不記得回家的路，跟著你或許可以回得了家。

周姓民眾今天凌晨零時許衝入大埔派出所值班台，向員警表示「我被不明人士開車跟隨」，並稱他開車在行經彰化市曉陽路時，發現後方有1輛休旅車一路尾隨，即使他變換路線，對方仍一路跟著，他開車到派出所內，對方竟然還把車停在派出所外，把他嚇壞了。

員警走出派出所查看，果然發現該輛車就停在派出所外，立即上前盤查，駕駛休旅車的劉姓男子打開車窗，員警立即聞到渾身酒氣，經詢問劉男稱飲酒後已逾3小時，警方實施酒測，結果酒測值高達0.86毫克，當場將他逮捕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

