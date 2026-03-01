越籍男無照駕車突大迴轉 騎士閃避不及撞上送醫

越南籍宋姓男子無照駕駛，突然在路口大迴轉，後方范姓騎士閃避不及撞上。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市桃園區民族路與中華路口，昨日晚間6點43分，發生自小客車與機車擦撞事故，自小客車右偏後突然大迴轉，後方機車閃避不及撞上，25歲范姓騎士全身多處擦傷，26歲自小客車宋姓男子為越南籍且無照，經檢測雙方都無酒駕情事，確切肇事原因有待釐清，宋男無照部分另被警方開罰，最高可處6萬罰鍰並吊扣車輛。

宋男駕駛自小客車沿桃園區民族路往中山路方向行駛，於民族路與中華路口迴轉要往復興路方向，與後方沿民族路往中山路方向直行的范姓騎士發生碰撞，范姓騎士連人帶車倒地、身體多處擦傷，宋男車輛也撞出大凹痕，警方獲報趕抵現場協助范姓騎士就醫，經實施酒測雙方酒測值均為零，後續肇事責任由警方釐清中。

此外，宋男無照駕駛部分，警方已依法告發，可處3萬6000元至6萬元罰鍰並吊扣車輛。

