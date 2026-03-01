老翁生前自書血壓紀錄本揭露假遺囑 次子獨吞房產及358萬遺產遭判吐回

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

台東一名林姓老翁於民國111年底過世後，留下台東市區房地及數百萬元存款。次子拿出「自書遺囑」宣稱獨得全部遺產，引發長子及長女不滿，質疑遺囑真實性並訴請法院審理。台東地院日前審結，認定遺囑筆跡與老翁生前自書的血壓紀錄顯然不符，判決遺囑無效，次子喪失繼承權，並裁定次子須歸還已移轉的房地與冒領的358萬餘元遺產。

根據判決書記載，次子主張父親在111年10月26日急診出院後，感念其多年照顧，親自寫下遺囑將所有不動產與銀行存款交由其單獨繼承。然而，長子及長女提出父親生前每日親筆記錄的「血壓筆記本」作為比對證據。

法院比對發現，老翁在過世前數月因病手部顫抖，血壓紀錄上的數字運筆極為潦草、勉強，與次子提交的遺囑中工整、順暢的筆跡截然不同。經法務部調查局鑑定，證實遺囑上的簽名與平日特徵不符，法官據此認定遺囑並非老翁親自書寫，宣告無效。

原告更指控，111年12月初父親已因病陷入重度昏迷，次子竟趁機持父親存摺印章，自華南銀行及郵局提領、匯出共計351萬6000元。次子辯稱是父親生前為了避稅而囑託提領贈與，但法官調閱證券行錄音發現，老翁生前僅提到授權買賣股票，從未表示要將巨額現金贈與次子。

判決理由指出，次子所提出的遺囑內容「極端偏頗」，完全排除其他子女繼承權，且老翁生前曾透露想把房子留給沒房子的長子，遺囑內容顯然違背社會常情與老翁本意。由於次子涉嫌偽造被繼承人之遺囑，依據民法第1145條規定，屬於「喪失繼承權」之事由。

