    首頁 > 社會

    女子賣場「踩紅包」滑步撿走拿到派出所仍觸侵占罪 網：想冥婚？

    2026/03/01 11:02 記者湯世名／彰化報導
    女賣場「踩紅包」滑步撿走拿到派出所，仍觸犯侵占罪。（警方提供）

    女賣場「踩紅包」滑步撿走拿到派出所，仍觸犯侵占罪。（警方提供）

    1名婦人帶著小孩到彰化市某賣場購物時，小孩不慎將身上的2千元紅包掉落地面，一旁購物的女子發現後，竟腳踩紅包滑行3公尺後撿起離去，婦人事後向店家調監視器發現後向彰化警分局報案，沒想到2小時後筆錄做到一半，該名女子拿著紅包來派出所聲稱撿到紅包，雙方各執一詞，將協調和解，不過警方仍將女子依侵占遺失物罪嫌函送法辦，是否涉及侵占將由檢察官認定。

    婦人報案指出，昨天中午12點多她帶著小孩到彰化市某賣場購物，期間小孩身上的2千元紅包不慎掉落地面，事後發現不見了趕緊向店家調監視器，赫然發現有1名女子竟用右腳踩著紅包，往右側滑行後將紅包撿起離去。

    婦人製作筆錄做到一半，該名女子也走進派出所聲稱撿到紅包，並向警方表示她在購物時，有民眾向她說紅包掉了，她以為是開工老闆給的紅包200元掉了，才去撿起來，等回家後打開紅包看，發現是2000元，才主動送到派出所。但雙方對於是否侵占或歸還各執一詞，目前仍未和解。

    婦人將監視器PO網引發熱議，網友笑稱女子不怕萬一是冥婚怎辦？還有人表示若當下拿到派出所或給店家，就不構成侵占罪；另有網友說女子是用「黃金右腳」踩紅包，確實已構成侵占罪；到處都是監視器的時代，為何還敢光天化日下把紅包拿走。不過也有人認為此案有灰色地帶，恐不易認定。

    彰化執業律師廖國竣則指出，不論紅包裡面裝的是現金或頭髮，女子行為都已構成刑法第337條侵占遺失物罪，恐面臨1萬5千元以下罰金。

    女子賣場「踩紅包」滑步撿走，事後拿到派出所，仍觸犯侵占罪。（記者湯世名攝，模擬畫面）

    女子賣場「踩紅包」滑步撿走，事後拿到派出所，仍觸犯侵占罪。（記者湯世名攝，模擬畫面）

