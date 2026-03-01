竹北隨機BB彈攻擊「狂男亂槍掃射」！ 還撒「彈藥」到車內

竹北分局已查獲許姓犯嫌，並查扣BB槍3把及子彈。（竹北分局提供）

新竹縣竹北市東區昨（2月28日）晚發生BB槍之亂！年約50歲的許名男子，持BB槍疑似隨機攻擊車輛，還進入社區停車場掃射；警察局竹北分局表示，接獲3名被害車主通報，已查獲許姓犯嫌，並查扣BB槍3把及子彈，全案詢問後依槍砲、恐嚇、毀損、侵入住宅及強制等罪嫌送辦。

竹北分局表示，六家派出所昨晚7點許，接獲民眾報案表示嘉豐五路一段停車場有人持BB槍隨機攻擊車輛。員警立即趕赴到場，初步了解犯嫌先拍打車窗，待民眾搖下車窗後即朝車內射擊，隨後逃逸。經擴大周邊搜尋時，又接獲復興五街某社區2輛轎車遭射擊，員警當場查獲許姓犯嫌，並查扣BB槍3把及子彈。確切的犯案動機待釐清。

竹北分局呼籲民眾，如遇可疑人士切勿與其衝突，應保持車門上鎖並立即撥打110報案，以確保自身安全。

有民眾在Threads分享，他的朋友在竹北一處停車場被BB槍攻擊。對方先來敲車窗，打開車窗詢問怎麼了？對方問：「你們是剛剛停進去的車嗎？」回覆不是後，對方突然往車內撒了一整把BB彈。下車找對方，但對方手持BB槍射擊，只好趕快回車內。接著對方對著車窗持續射BB彈，就在車上先報警。

有網友留言，本身也是受害車主，對方說他被綁架所以要救他，但他根本不認識對方。也有網友留言，曾在六家五路交大客家學院附近，看到有人射路燈。

涉嫌持BB槍隨機攻擊車輛男子。（圖取自chen0000__的Threads，經授權使用）

