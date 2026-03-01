注意！苗栗竹南、頭份3測速桿今啟用執法

竹南鎮全天路與國祥街口的測速桿。（圖由警察局提供）

苗栗縣竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里，及頭份市縣道124丙線8.4公里的3支固定式測速桿，今（1）日起執法。全天路速限50公里，台1己線、124丙線皆為速限60公里，警方請民眾遵守，以免荷包失血。

苗栗縣警察局說明，竹南及頭份地區產業發展蓬勃，不斷吸引外來就業人口移入，車輛和行人數增長，也致交通事故數發生率提高，經分析統計多數交通事故發生原因為未注意車前狀態及超速，導致未保持安全距離而致生事故。

苗栗縣警局指出，在易肇事路段（口）設置測速照相設備，除為降低交通事故肇事率外，主要期能導正用路人駕駛習慣，並非以取締為其目的；此外，警察局將持續與道路主管機關保持橫向聯繫，期透過改善道路設計工程，維護用路人通行安全。

苗栗縣警局表示，此3支新增固定式測速桿於去年12月公告宣導後，今天起正式執法，竹南鎮全天路與國祥街口速限為每小時50公里，台1己線（竹南聯絡道）2.3公里處、頭份市124丙線（北橫公路）8.4公里處，速限皆是每小時60公里。

竹南鎮台1己線2.3公里的測速桿。（圖由警察局提供）

頭份市縣道124丙線8.4公里的測速桿。（圖由警察局提供）

