為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    注意！苗栗竹南、頭份3測速桿今啟用執法

    2026/03/01 10:09 記者彭健禮／苗栗報導
    竹南鎮全天路與國祥街口的測速桿。（圖由警察局提供）

    竹南鎮全天路與國祥街口的測速桿。（圖由警察局提供）

    苗栗縣竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里，及頭份市縣道124丙線8.4公里的3支固定式測速桿，今（1）日起執法。全天路速限50公里，台1己線、124丙線皆為速限60公里，警方請民眾遵守，以免荷包失血。

    苗栗縣警察局說明，竹南及頭份地區產業發展蓬勃，不斷吸引外來就業人口移入，車輛和行人數增長，也致交通事故數發生率提高，經分析統計多數交通事故發生原因為未注意車前狀態及超速，導致未保持安全距離而致生事故。

    苗栗縣警局指出，在易肇事路段（口）設置測速照相設備，除為降低交通事故肇事率外，主要期能導正用路人駕駛習慣，並非以取締為其目的；此外，警察局將持續與道路主管機關保持橫向聯繫，期透過改善道路設計工程，維護用路人通行安全。

    苗栗縣警局表示，此3支新增固定式測速桿於去年12月公告宣導後，今天起正式執法，竹南鎮全天路與國祥街口速限為每小時50公里，台1己線（竹南聯絡道）2.3公里處、頭份市124丙線（北橫公路）8.4公里處，速限皆是每小時60公里。

    竹南鎮台1己線2.3公里的測速桿。（圖由警察局提供）

    竹南鎮台1己線2.3公里的測速桿。（圖由警察局提供）

    頭份市縣道124丙線8.4公里的測速桿。（圖由警察局提供）

    頭份市縣道124丙線8.4公里的測速桿。（圖由警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播