    首頁 > 社會

    休旅車失控甩尾撞分隔島還要開 中和警追百米攔截搜出喪屍煙彈

    2026/03/01 09:33 記者陸運鋒／新北報導
    陳男駕休旅車失控甩尾擦撞分隔島，但未停下仍持續往前開，警方見狀鳴笛追了近1百公尺將其攔下，搜出喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

    陳男駕休旅車失控甩尾擦撞分隔島，但未停下仍持續往前開，警方見狀鳴笛追了近1百公尺將其攔下，搜出喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

    46歲陳姓男子駕駛休旅車行經新北市中和區時失控甩尾擦撞分隔島，但未停下仍持續往前開，巡邏警方見狀隨即鳴笛上前追了近100公尺攔下，車內被搜出喪屍煙彈，但他拒絕實施毒品唾液快篩，警方依法扣車移送偵辦，並採集尿液送檢。

    中和警分局調查，待業中的46歲陳嫌於上周四（26日）凌晨0時許，駕駛向友人借來的休旅車，打算從中和住家前往土城找朋友，但行經中和區連城路477巷前時，失控打滑甩尾90度擦撞分隔島，但他並未停下繼續往前行駛。

    據知，當時正在巡邏的員山派出所員警見狀後，隨即跟上前鳴笛，追了約100公尺後將其攔停，但陳嫌精神恍惚且神色慌張，警方隨後在車內搜出依托咪酯菸彈1顆及電子菸主機，不過，陳嫌拒絕實施毒品唾液快篩，警方依法扣車當場移置保管車輛，並將他帶回派出所偵辦。

    警詢時，陳嫌稱身體不舒服才會自撞分隔島，對於毒品來源稱不清楚，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，另採集尿液送檢，若結果呈毒品陽性反應，將另依毒駕偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    陳男駕休旅車失控甩尾擦撞分隔島，但未停下仍持續往前開。（記者陸運鋒翻攝）

    陳男駕休旅車失控甩尾擦撞分隔島，但未停下仍持續往前開。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在陳嫌車內搜出喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在陳嫌車內搜出喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

