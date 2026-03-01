新豐民宅驚傳「持槍擄人暴力討債」 警逮5煞澄清

新豐某民宅遭5煞闖入驚傳「持槍擄人暴力討債」，新湖分局迅速逮捕5煞，並對外澄清。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐鄉偏遠地區某處民宅，2月26日晚上突遭31歲蕭姓等5名男子疑似「持槍侵入討債及擄人」，驚動當地。警方獲報出動快打警力趕到，當場逮捕蕭男等5人；新湖分局表示，初步調查為800萬元的債務糾紛，現場未查獲槍械或違禁品，全案詢後依侵入住宅、恐嚇及強制罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

縣警局表示，本案發生於26日晚間，蕭姓犯嫌因債務糾紛，夥同其他涉案人，前往許姓被害人位於新豐鄉住處滋事。新湖分局當晚10點許接獲民眾通報遭討債集團控制趁隙脫逃，且對方有持槍及限制行動等，警方高度重視，啟動快打警力趕赴現場，當下被害人始出面向警方求助。

查緝過程中，部分涉案人士情緒激動、試圖規避盤查，執勤員警採取強制手段，於現場將涉案男子全數制伏逮捕，有效防止事態擴大。

據悉，被害人許男疑因借貸投資失利，欠債800餘萬。當時，許男對討債等蕭嫌稱他的錢放在另處，便由其中1嫌「陪同」許男前往取錢，過程中許男趁機逃跑。

針對外傳「持槍闖宅押人上車」及「西濱公路跳車逃生」等驚嚇情節，新湖分局特別澄清，經調閱相關路口監視器及訪談當事人，確實發現被害人沿路奔逃情形，但經初步調查釐清案情，被害人係於前往領取財物過程中，因心生恐懼而呼救奔逃，並非遭強行押解上車。另現場及車內均未查獲任何槍枝或不法違禁物品，後續待進一步調查釐清，特此說明以正視聽，避免造成社會恐慌。

新湖分局強調，對於任何形式的暴力討債及非法限制他人自由等行為，警方絕對採取「零容忍」態度，定將依法從嚴究辦。後續也將持續加強轄區巡邏與情資蒐集，務必確保轄區治安平穩。

